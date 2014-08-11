بالصور.. السيسي و«بوش وبوتين وبشار».. أبرز الحاصلين على قلادة الملك عبدالعزيز

منح ملك السعودية عبدالعزيز آل سعود، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قلادة الملك عبدالعزيز، تقديرا وتكريما له وللشعب المصري.

«المصري اليوم» ترصد في التقرير التالي أبرز من حصلوا على «قلادة الملك عبدالعزيز»، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي باراك أوباما، والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، والرئيس الفرنسي فرانسو هولاند، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2007، على «قلادة الملك عبدالعزيز»، خلال مباحثات جرت بين ملك السعودية و«بوتين».

يناير 2008، حصل جورج بوش، على قلادة الملك عبدالعزيز، قبل مباحثاته مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

في يونيو 2009، قام خادم الحرمين الشريفين بمنح «أوباما» أرفع قلادة سعودية وهي قلادة الملك عبدالعزيز.

بشار الأسد، الرئيس السوري، حصل على قلادة «الملك عبدالعزيز»، بعد مباحثات جرت بين الملك عبدالله آل سعود، وبشار الأسد.

في نوفمبر 2012، قلد الملك عبدالله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، «قلادة الملك عبدالعزيز»، تقديرا لـ «أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة».

وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد 10 أغسطس 2014، على «قلادة الملك عبدالعزيز»، وقال للملك عبدالله: «ده شرف عظيم».

تأسس نظام الأوسمة في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وقلادة الملك عبدالعزيز هي أرفع الأوسمة السعودية درجة في التكريم، ويحملها ملك المملكة العربية السعودية منذ أن يتم مبايعته ملكاً، كما تمنح لتكريم الملوك ورؤساء الدول والشخصيات المهمة وذات المكانة العالمية، ولا يتم منحها إلا بموجب أمر ملكي سام. وتعادلها قلادة بدر الكبرى.

ووشاح الملك عبدالعزيز، هو ثاني الأوسمة درجة في التكريم ويمنح لأولياء العهد وأمراء الأسرة المالكة ورؤساء الهيئات النيابية ومن درجاتهم، ويمنح بأمر ملكي.

وثالث الأوسمة في الدرجة، وسام الملك عبدالعزيز، وهو وسام يمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كبرى للدولة أو لأحد مؤسساتها أو يقوم بخدمات ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يقدم تضحيات كبيرة، ويشتمل هذا الوسام على 5 مستويات، الممتازة، والأولى مذهبة مع الشعار السعودي فقط، والثانية فضية مع الشعار السعودي المحاط بعبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، والثالثة وهي فضية مع الشعار السعودي فقط والرابعة برونزية مع الشعار السعودي فقط.

والبعض يعتقد أن نظام الأوسمة في السعودية يترتب عليها مميزات مالية سنوية ضخمة، إلا أن مصدرا سعوديا رفيع المستوى في الرياض أكد لـ«العربية.نت»، أن نظام الأوسمة لا يتضمن أي شيء مالي: «القاعدة دائما الرجوع للنظام وهو مطبوع وموجود وليس سرا، وعدم الاستناد على اجتهادات الناس».

وأضاف: «لا يوجد في النظام أي نص بخصوص مزايا مالية سواء للسعودي أو غير السعودي بحسب قراءتي له».