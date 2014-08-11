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رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة تعود من الخارج وتواجه تهم فساد

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رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة تعود من الخارج وتواجه تهم فساد رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة تعود من الخارج وتواجه تهم فساد

ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا عادت إلى البلاد وستواجه تهم الإهمال المنسوبة إليها.

ووصلت شيناواترا، مساء أمس الأحد على متن طائرة خاصة وغادرت المطار عبر طريق خروج آمن بعيدًا عن الصحافة، وفقًا لما ذكرته “جور سور 100″ الإذاعية.

وتردد أنها سافرت إلى أوروبا لحضور حفل عيد ميلاد شقيقها تاكسين شيناواترا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقًا، والذي يعيش في المنفى منذ عام 2006 بعد الإطاحة به في انقلاب سابق.

ومن المقرر أن تمثل شيناواترا أمام محكمة بعد أن وجدت لجنة الفساد الوطنية أنها كانت مهملة في إدارة برنامج دعم مزارعي الأرز الذي أدى إلى فساد واسع النطاق.

أ ف ب

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