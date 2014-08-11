طائرات أمريكية تلقي مساعدات غذائية للمدنيين العالقين بجبال سينجار في العراق

ألقت طائرات عسكرية اميركية شحنات جديدة من المياه والمواد الغذائية للمدنيين الذين يلاحقهم الجهاديون في المناطق الجبلية بشمال العراق، حسب ما أعلن البنتاجون أمس الأحد.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية التي تغطي الشرق الأوسط وفي ختام رابع عملية إنسانية، إن طائرة من طراز سي-17 وثلاث طائرات شحن من طراز سي-130 ألقت 88 شحنة غذائية لتقديم “الطعام والماء لآلاف العراقيين” العالقين في جبال سينجار.

وتمثل هذه الشحنات 16633 لتر مياه و22488 وجبة.

وأضاف البنتاجون أن الولايات المتحدة قدمت منذ مساء الخميس الماضي “أكثر من 74 ألف وجبة وأكثر من 56 ألف لتر من مياه الشفة” للسكان التابعين للأقلية اليزيدية الذين تلاحقهم الدولة الإسلامية.

أ ف ب