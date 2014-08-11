المغير: أردوغان «طاغوت» يحكم بغير ما أنزل الله وفوزه تحصيل حاصل

قال الناشط الإخواني أحمد المغير الملقب إعلاميا بـ«رجل خيرت الشاطر» في أول تعليق له على فوز رجب طيب أردوغان برئاسة تركيا، إنه يشعر بالارتياح لفوز أردوغان، لكنه لايقيم الأفراح والليالي الملح.

وتابع على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك":" أشعر بارتياح لفوز أردوغان على منافسين أكثر منه ظلما وعدوانا وإجراما بمراحل كثيرة والنتيجة بالتأكيد أفضل للمسلمين أيا كان الرأي في الرجل نفسه لكني في نفس الوقت لا أقيم الأفراح والليالي الملاح".

أوضح المغير أن نتائج الانتخابات معروفة سلفا وهي تحصيل حاصل، ولا يمكن اعتبار ما حصل انتصار ساحق ماحق سيغير وجه العالم ويعيد الخلافة كما يردد ‫‏فلول الإخوان‬ ومن شايعهم.

وأضاف أن أردوغان يعلن في تناقض عجيب أنه مسلم وأنه أيضا علماني، لافتا إلى أنه طبقا للتوصيف الشرعي فرئيس تركيا الجديد وحكومته "طاغوت" يحكم بغير ما أنزل الله، ويعد والى الكفار على المسلمين في أفغانستان والصومال ووالى المسلمين على الكفار في غزة وسوريا(بارجماتي).

شبكةعيونالإخبارية

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