"القابضة للكهرباء": بدء تجارب التشغيل بمحطة بنها خلال أسبوعين

أكد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم الانتهاء من صيانة الوحدة الثالثة "تحت الإنشاء" بقدرة 250 ميجا وات، التى كانت توقف العمل بها منذ 3 أسابيع، بسبب مشاكل فنية فى الغلاية الخاصة بالوحدة.

وأضاف الدسوقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتم بدء تجارب التشغيل بالوحدة تمهيدًا لربطها بالشبكة خلال أسبوعين.

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