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ننشر مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر اليوم الاثنين

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ننشر مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر اليوم الاثنين ننشر مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر اليوم الاثنين

ينشر "اليوم السابع" مواقيت الصلاة فى جمهورية العربية، اليوم الاثنين، حسب التوقيت المحلى بجميع المحافظات:
>محافظة القاهرة:
>الفجر 4:45 ص- الشروق 6:20ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:04م.

الإسكندرية:
>الفجر 4:47ص الشروق 6:24ص أذان الظهر 1:06م أذان العصر 4:44م أذان المغرب 7:47م أذان العشاء 9:13م.

الجيزة:
>الفجر 4:44ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 1:00م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:04م.

الزقازيق:
>الفجر 4:42ص الشروق 6:18ص أذان الظهر 12:59م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:05م.

الفيوم:
>الفجر 4:48ص الشروق 6:22ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:04م.

المنيا:
>الفجر 4:51ص الشروق 6:24ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:35م أذان المغرب 7:39م أذان العشاء 9:01م.

بنى سويف:
>الفجر 4:48ص الشروق 6:22ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر4:36م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:03م.

سوهاج:
>الفجر 4:51ص الشروق 6:23ص أذان الظهر 12:58م أذان العصر 4:29م أذان المغرب 7:33م أذان العشاء 8:54م.

قنا:
>الفجر 4:49ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 12:54م أذان العصر 4:25م أذان المغرب 7:29م أذان العشاء 8:49م.

الإسماعيلية:
>الفجر 4:39ص الشروق 6:15ص أذان الظهر 12:56م أذان العصر 4:34م أذان المغرب 7:37م أذان العشاء 9:02م.

السويس:
>الفجر 4:39ص الشروق 6:15ص أذان الظهر 12:55م أذان العصر 4:31م أذان المغرب 7:35م أذان العشاء 8:59م.

أسوان:
>الفجر 4:54ص الشروق 6:23ص أذان الظهر 12:55م أذان العصر 4:22م أذان المغرب 7:27م أذان العشاء 8:46م.

بورسعيد:
>الفجر 4:37ص الشروق 6:14ص أذان الظهر 12:56م أذان العصر 4:35مأذان المغرب 7:38م أذان العشاء 9:04م.

كفر الشيخ:
>الفجر 4:44ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:39م أذان المغرب 7:42م أذان العشاء 9:07م.

الأقصر:
>الفجر 4:50ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 12:54م أذان العصر 4:24م أذان المغرب 7:28م أذان العشاء 8:48م.

شمال سيناء
>الفجر 4:38ص الشروق 6:13ص أذان الظهر 12:53م أذان العصر 4:30م أذان المغرب 7:33م أذان العشاء 8:57م.

جنوب سيناء
>الفجر 4:40ص الشروق 6:13ص أذان الظهر 12:51م أذان العصر 4:25م أذان المغرب 7:28م أذان العشاء 8:50م.

الدقهلية
>الفجر 4:43ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 1:00م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:41م أذان العشاء 9:06م.

أسيوط:
>الفجر 4:58 ص الشروق 6:29ص أذان الظهر 1:05م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:41م أذان العشاء 9:02م.

البحيرة:
>الفجر 4:45ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:42م أذان العشاء 9:06م.

الغربية:
>الفجر 4:43ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:39م أذان المغرب 7:43م أذان العشاء 9:08م.

مرسى مطروح:
>الفجر 4:57ص الشروق 6:34ص أذان الظهر 1:16م أذان العصر 4:58م أذان المغرب 7:58م أذان العشاء 9:24م.

البحر الأحمر
>الفجر 4:42ص الشروق 6:14ص أذان الظهر 12:50م أذان العصر 22 أذان المغرب 7:26م أذان العشاء 8:47م.

المنوفية:
>الفجر 4:44ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 1:00م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:41م أذان العشاء 9:06م.

القليوبية
>الفجر 4:44ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 1:00م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:41م أذان العشاء 9:06م.

دمياط:
>الفجر 4:39ص الشروق 6:16ص أذان الظهر 12:58م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:06م.


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