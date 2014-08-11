ننشر مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر اليوم الاثنين

ينشر "اليوم السابع" مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، حسب التوقيت المحلى بجميع المحافظات:

>محافظة القاهرة:

>الفجر 4:45 ص- الشروق 6:20ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:04م.

الإسكندرية:

>الفجر 4:47ص الشروق 6:24ص أذان الظهر 1:06م أذان العصر 4:44م أذان المغرب 7:47م أذان العشاء 9:13م.

الجيزة:

>الفجر 4:44ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 1:00م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:04م.

الزقازيق:

>الفجر 4:42ص الشروق 6:18ص أذان الظهر 12:59م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:05م.

الفيوم:

>الفجر 4:48ص الشروق 6:22ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:04م.

المنيا:

>الفجر 4:51ص الشروق 6:24ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:35م أذان المغرب 7:39م أذان العشاء 9:01م.

بنى سويف:

>الفجر 4:48ص الشروق 6:22ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر4:36م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:03م.

سوهاج:

>الفجر 4:51ص الشروق 6:23ص أذان الظهر 12:58م أذان العصر 4:29م أذان المغرب 7:33م أذان العشاء 8:54م.

قنا:

>الفجر 4:49ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 12:54م أذان العصر 4:25م أذان المغرب 7:29م أذان العشاء 8:49م.

الإسماعيلية:

>الفجر 4:39ص الشروق 6:15ص أذان الظهر 12:56م أذان العصر 4:34م أذان المغرب 7:37م أذان العشاء 9:02م.

السويس:

>الفجر 4:39ص الشروق 6:15ص أذان الظهر 12:55م أذان العصر 4:31م أذان المغرب 7:35م أذان العشاء 8:59م.

أسوان:

>الفجر 4:54ص الشروق 6:23ص أذان الظهر 12:55م أذان العصر 4:22م أذان المغرب 7:27م أذان العشاء 8:46م.

بورسعيد:

>الفجر 4:37ص الشروق 6:14ص أذان الظهر 12:56م أذان العصر 4:35مأذان المغرب 7:38م أذان العشاء 9:04م.

كفر الشيخ:

>الفجر 4:44ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:39م أذان المغرب 7:42م أذان العشاء 9:07م.

الأقصر:

>الفجر 4:50ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 12:54م أذان العصر 4:24م أذان المغرب 7:28م أذان العشاء 8:48م.

شمال سيناء

>الفجر 4:38ص الشروق 6:13ص أذان الظهر 12:53م أذان العصر 4:30م أذان المغرب 7:33م أذان العشاء 8:57م.

جنوب سيناء

>الفجر 4:40ص الشروق 6:13ص أذان الظهر 12:51م أذان العصر 4:25م أذان المغرب 7:28م أذان العشاء 8:50م.

الدقهلية

>الفجر 4:43ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 1:00م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:41م أذان العشاء 9:06م.

أسيوط:

>الفجر 4:58 ص الشروق 6:29ص أذان الظهر 1:05م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:41م أذان العشاء 9:02م.

البحيرة:

>الفجر 4:45ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:42م أذان العشاء 9:06م.

الغربية:

>الفجر 4:43ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:39م أذان المغرب 7:43م أذان العشاء 9:08م.

مرسى مطروح:

>الفجر 4:57ص الشروق 6:34ص أذان الظهر 1:16م أذان العصر 4:58م أذان المغرب 7:58م أذان العشاء 9:24م.

البحر الأحمر

>الفجر 4:42ص الشروق 6:14ص أذان الظهر 12:50م أذان العصر 22 أذان المغرب 7:26م أذان العشاء 8:47م.

المنوفية:

>الفجر 4:44ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 1:00م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:41م أذان العشاء 9:06م.

القليوبية

>الفجر 4:44ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 1:00م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:41م أذان العشاء 9:06م.

دمياط:

>الفجر 4:39ص الشروق 6:16ص أذان الظهر 12:58م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:06م.