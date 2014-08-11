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وزير التخطيط: إعلان الاستشاري الفائز بوضع المخطط العام لمشروع قناة السويس خلال أيام

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وزير التخطيط: إعلان الاستشاري الفائز بوضع المخطط العام لمشروع قناة السويس خلال أيام وزير التخطيط: إعلان الاستشاري الفائز بوضع المخطط العام لمشروع قناة السويس خلال أيام

اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إنه سيتم الإعلان عن الاستشاري الفائز بوضع المخطط العام لمشروع قناة السويس الجديدة خلال أيام، موضحًا أن “ تستهدف استثمارات بقيمة 337 مليار جنيه، منها 131 مليار استثمارات عامة و 226 مليار جنيه للقطاع الخاص” .

وأضاف “العربي” لبرنامج “السادة المحترمون”، المذاع على قناة “أون تي في لايف”، الأحد، أن “المشروع سيضاعف عائدات مرور السفن عبر القناة لأكثر من 200% سنويًا، ليصل إلى 13 مليار دولار، بدلاً من 5 مليار دولار، هذا بخلاف الاستثمارات التي سيتم تنفيذها بالمشروع”.

وأوضح وزير التخطيط إن تكلفة تنفيذ المشروع، وهي حفر القناة الجديدة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي الحالي، تبلغ 60 مليار جنيه، قائلا: “الرئيس يتابع عملية الحفر بشكل يومي.

وأؤكد أن المشروع سيكون قصة نجاح كبيرة لمصر”. وأشار “العربي” إلى أن تنفيذ المشروع خلال عام، كما طلب الرئيس ، أمر صعب جدًا ولكنه قابل للتحقيق، مؤكدًا أن تولي القوات المسلحة لتنفيذه سيؤدي إلى وجود انضباط والتزام شديدين.

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أونا

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