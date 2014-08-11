بالصور.. رؤساء مصر بملابس الإحرام .. بين «كسب الشعبية والتدين»

يحرص رؤساء مصر على أداء مناسك العمرة والحج، والبعض يراها تدين من الرئيس، فيما يراها آخرين محاولة لكسب شعبية اعتمادا على «الشعب متدين بطبعه».

و«المصري اليوم» ترصد في التقرير بالصور حرص رؤساء مصر السابقين على أداء العمرة والحج.

الرئيس الراحل محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد ثورة 1952 أدى فريضة الحج بعد الثورة.

الرئيس جمال عبد الناصر، زار الكعبة في 1954، وقام بأداء فريضة الحج مصطحبا بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة منهم زكريا محيى الدين وأنور السادات.

الرئيس أنور السادات أدى فريضة الحج بعد توليه الرئاسة عام 1971.

الرئيس الأسبق حسني مبارك أدى فريضة الحج أكثر من مرة خلال 30 عامًا من فترة حكمه، وذكرت زوجته سوزان ثابت في مذكراتها أن مبارك حج سبع مرات واعتمر 23 مرة.

الرئيس الأسبق محمد مرسي يؤدي العمرة وسط حراسة أمنية مشددة، في بداية توليه الحكم في يوليو 2013.

الرئيس السيسي يؤدي العمرة في 11 أغسطس 2013 بعد شهرين من توليه الحكم.