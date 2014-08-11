تشغيل عبرات تراثية في بحيرة الممزر

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في بداية يوليو الجاري خدمة نقل بحري سياحية جديدة من خلال تشغيل عبرات تراثية تعمل بالطاقة الكهربائية في بحيرة الممزر وذلك انطلاقا من نقطة تقع قبل حديقة الممزر.

تعزيز

وأوضح حسين خانصاحب، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأنه سيتم تشغيل 3 عبرات في البداية على أن يتم زيادة العدد مع زيادة الطلب على الخدمة من قبل عشّاق ورواد وسائل النقل البحري السياحي.

وقال خانصاحب: نهدف من خلال هذه الخدمة إلى توسيع وتعزيز نطاق وسائل النقل البحري في إمارة دبي والاسهام في تطوير الحركة السياحية في الإمارة من خلال توفير وسائل النقل الجماعي الممتعة هذه للسكان والسائحين والزائرين القادمين من مختلف دول العالم.

وأضاف: تتراوح أسعار التذاكر حسب مدة الرحلة، حيث يبلغ سعر التذكرة 60 درهما للرحلة الواحدة لمدة 30 دقيقة مع تأجير القارب بالكامل، و120 درهما للرحلة الواحدة لمدة 60 دقيقة مع تأجير القارب بالكامل.

وتكون أوقات تقديم الخدمة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا ومن الساعة 4 مساء إلى الساعة 8 مساء، أما خلال شهر رمضان المبارك فتكون أوقات تقديم الخدمة من الساعة 8 مساء إلى الساعة 1 من صباح اليوم التالي.

وسيلة

وتابع: إن وجود العبرات التراثية كوسيلة نقل ترفيهية في بحيرة الممزر يعتبر خطوة مهمة سعت من خلالها الهيئة إلى تعزيزها أمام الجمهور بمختلف شرائحه وفئاته.