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بالفيديو.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: أتمنى أن يزور السيسي «المغرب والأردن والجزائر» لتوحيد القوى

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بالفيديو.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: أتمنى أن يزور السيسي «المغرب والأردن والجزائر» لتوحيد القوى بالفيديو.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: أتمنى أن يزور السيسي «المغرب والأردن والجزائر» لتوحيد القوى

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح للمملكة العربية لها أهمية شديدة نظرًا لدور المملكة في النشاط التجاري والاستثماري في العالم العربي أجمع، فضلًا عن دعوتها لعقد مؤتمر المانحين لدعم .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد، أنه على الرئيس زيارة العديد من الدول بالمنطقة، مثل المغرب والجزائر والأردن؛ في محاولة لتوحيد قوى الدول العربية، والاستفادة من الجيوش المحافظة على قوتها وتسليحها.

وتابع: «لابد أن تتوحد سياسات الدول العربية بجيوشها وشعوبها، لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة» .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه مساء الأحد، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تعد الأولي له منذ انتخابه في يونيو الماضي.

ويجري الرئيس السيسي خلال الزيارة مباحثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله، ترتكز حول التطورات السياسية الإقليمية وتحديات الأمن القومي العربي والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين.

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