أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“العربية” : نشر قوات خاصة تابعة للمالكي في مواقع استراتيجية في بغداد

Google+ Print
“العربية” : نشر قوات خاصة تابعة للمالكي في مواقع استراتيجية في بغداد “العربية” : نشر قوات خاصة تابعة للمالكي في مواقع استراتيجية في بغداد

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي

أفادت قناة “العربية” الاخبارية الليلة بنشر قوات خاصة تابعة لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في مواقع استراتيجية بالعاصمة بغداد .

وكان المالكي قد ألقى كلمة صارمة في التلفزيون اليوم “الأحد” أشار فيه إلى انه لن يرضخ للضغوط الرامية إلى تخليه عن محاولته الفوز بفترة ثالثة في رئاسة .

ومن جهة أخرى ، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعمه للرئيس العراقي فؤاد معصوم في مواجهة المالكي ، حسبما أفادت قناة “العربية” الليلة .

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال – خلال كلمته الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي التي نقلتها (سكاي نيوز) – ” إن أي محاولات غير دستورية لاختيار بديل له في رئاسة الحكومة ستفتح أبواب الجحيم في العراق ” .

ويواجه المالكي ضغوطا كبيرا من كتل في التحالف الوطني لدفعه على التنحي عن منصبه وعدم الترشح لولاية ثالثة .

يذكر أن ائتلاف دولة القانون ، الذي يشكل الكتلة الأكبر من التحالف الوطني ، أصر على تقديم رئيسه المالكي مرشحا لولاية ثالثة وهو ما رفضه كل من ائتلافي “عمار الحكيم” و”مقتضى الصدر” .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا