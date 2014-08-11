“العربية” : نشر قوات خاصة تابعة للمالكي في مواقع استراتيجية في بغداد

أفادت قناة “العربية” الاخبارية الليلة بنشر قوات خاصة تابعة لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في مواقع استراتيجية بالعاصمة بغداد .

وكان المالكي قد ألقى كلمة صارمة في التلفزيون اليوم “الأحد” أشار فيه إلى انه لن يرضخ للضغوط الرامية إلى تخليه عن محاولته الفوز بفترة ثالثة في رئاسة الحكومة .

ومن جهة أخرى ، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعمه للرئيس العراقي فؤاد معصوم في مواجهة المالكي ، حسبما أفادت قناة “العربية” الليلة .

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال – خلال كلمته الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي التي نقلتها شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية – ” إن أي محاولات غير دستورية لاختيار بديل له في رئاسة الحكومة ستفتح أبواب الجحيم في العراق ” .

ويواجه المالكي ضغوطا كبيرا من كتل في التحالف الوطني لدفعه على التنحي عن منصبه وعدم الترشح لولاية ثالثة .

يذكر أن ائتلاف دولة القانون ، الذي يشكل الكتلة الأكبر من التحالف الوطني ، أصر على تقديم رئيسه المالكي مرشحا لولاية ثالثة وهو ما رفضه كل من ائتلافي “عمار الحكيم” و”مقتضى الصدر” .

أ ش أ