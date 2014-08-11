وزير التموين الأسبق: لا نسير في طريق العدالة الاجتماعية.. ومنظومة الخبز “همشت طبقات كثيرة”

قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق :” إن الدولة لا تسير في طريق العدالة الاجتماعية؛ بسبب سياسات الحكومة التي تفتح الباب أمام ما أسماه «السوق الهوجاء» الذي يضغط على المواطن الأقل قدرة” .

وانتقد خلال لقائه ببرنامج «مصر في يوم» المذاع عبر شاشة «دريم2»، مساء أمس الأحد :” منظومة الخبز الجديدة، المفترض تطبيقها على مستوى الجمهورية نهاية العام الجاري؛ بسبب تقليل وزن رغيف الخبز ليصبح 90 جرامًا بدلًا من 130، ما يعني زيادة سعر الرغيف بمقدار الثلث، على حد وصفه ” .

وأوضح أن منظومة الخبز تتطلب حصول المواطنين على بطاقات تموينية أو كروت خبز؛ ما سيؤدي إلى تهميش طبقة كبيرة وهامة منهم، لافتًا لضرورة إبلاغ المواطنين بضرورة استخراج الكروت الذكية والبطاقات التموينية قبل بدء تطبيق المنظومة.

> وتابع: «يوجد تحيز للأغنياء على حساب الفقراء والغلابة، والمجتمع يقع في وضع غاية في الصعوبة» .