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الولايات المتحدة تؤكد دعمها للرئيس العراقي ضد «المالكي»

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قال مسؤول أمريكي كبير، الأحد، إنه يؤيد بشكل كامل الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بعد أن اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي أنحت عليه واشنطن باللائمة في إشعال الأزمة الأمنية في العراق.

وقال بريت مكجورك، في حسابه على «تويتر»، نائب وزير الخارجية الأمريكي: «نؤيد بشكل كامل الرئيس العراقي فؤاد معصوم كضامن للدستور والمرشح لرئاسة الوزراء، يمكنه بناء إجماع وطني».

وأشار «المالكي» في كلمة عبر التلفزيون من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية مع احتدام تمرد سني إلى أنه لن يرضخ للضغوط الرامية إلى تخليه عن محاولته الفوز بفترة ثالثة في رئاسة واتهم الرئيس بخرق الدستور.

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