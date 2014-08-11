«البشير»: ندعم جهود التسوية السلمية للنزاع في جنوب السودان

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، دعم بلاده لجهود الهيئة الحكومة لتنمية دول شرق أفريقيا (إيجاد)، الرامية للتوصل إلى التسوية السلمية للنزاع في دولة الجنوب داعيا إلى انتهاج الحوار كوسيلة لحل الأزمة في المنطقة .

جاء ذلك لدى لقاء «البشير»، الأحد، مع النائب السابق لرئيس جنوب السودان وزعيم فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارض رياك مشار، الذي وصل إلى البلاد في إطار الجهود التي تبذلها دول «إيجاد» لحل قضية الجنوب.

ومن جانبه، اوضح مشار في تصريحات صحفية أنه قدم تفصيلا للرئيس عمر البشير، حول مسار التفاوض بين طرفي الصراع في أديس أبابا، وسير المحادثات بين الطرفين خاصة وأن «إيجاد» أعطت الطرفين مهلة 60 يوماً للوصول إلى حل سلمي للقضية وهي المهلة التي ستنتهي بنهاية هذا اليوم .

وقتل الآلاف من المدنيين، كما نزح أكثر من مليون ونصف شخص بالإضافة إلى حوالي نصف مليون لاجئ في دول الجوار منذ بدء الاشتباكات ديسمبر الماضي في جوبا، وانتقالها لأقاليم بحر الغزال وأعالي النيل بعد ذلك.