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محافظ بورسعيد يكرم مستشارين وزارة التعليم لجهودهم في القافلة التعليمية المجانية

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محافظ بورسعيد يكرم مستشارين وزارة التعليم لجهودهم في القافلة التعليمية المجانية محافظ بورسعيد يكرم مستشارين وزارة التعليم لجهودهم في القافلة التعليمية المجانية

جانب من الحفل

كرم اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد مستشاري وزارة التعليم في جميع المواد التي يتم تدريسها لصف الثالث باقسامه الرياضة و العلوم و الادبي للثانوية العامة و التي قررت وزارة التعليم ارسالهم لبورسعيد ضمن قافلة التعليم لتعوض ابناء بورسعيد عن الفترة التي توقفت فيها الدراسة عقب احداث بورسعيد في 26 يناير و ما تلتها من احدث عنف و انفلات امني و عصيان مدني .

و كان اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد قد ارسل مذكرة للدكتور ابراهيم غنيم وزير التعليم يطلب فيها منه عمل قافلة تعليمية لطلبة الثانوية العامة تيسييرا لهم و تعويضا عن فترة احداث بورسعيد التي توقفت فيها الدراسة .

وبادر المستشارين بالتربية و التعليم بالمبادرة و اعلنوا رغبتهم في التوجه لبورسعيد . و قد بدأ أمس الاحد بدء القافلة التعليمة بتشع موادد بفريق تم اختياره من كل مادة .

وبلغ عدد الطلبة و الطالبات 3850 طالب و طالبة و حضر المحاضرات بالمدارس المختلفة 4300 من ضمنهم اولياء امور و طلبة من دمياط و الاسماعيلية بالاضافة الي طلبة الازهر. و قد اعدت محافظة بورسعيد للمستشارين و مجموعة كل مادة من المعلمين اصحاب المستوي العالي في كل مادة من المعلمين الذين تم اختيارهم بعناية في افضل قري المحافظة .

وقام اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد و الاستاذ احمد عرابي وكيل وزارة التعليم بمديرية تعليم بورسعيد و عبد العزيز حمدي رئيس مجلس الاباء بمحافظة بورسعيد و الدكتور محمود وهدان وكيل وزارة التعليم للخدمات التربية و نبيل عزام نقيب المعلمين ببورسعيد و اهدي المحافظ درع محافظة بورسعيد و هدايا تذكارية و شهادة تقدير لجهودهم المخلصة .

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