هيئة الهلال الأحمر تعتمد نقل 221 «فني إسعاف» بمناطق المملكة

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي نقل 221 موظفاً من منسوبي الهيئة المشمولين باللائحة الصحية "فني إسعاف"، بالإضافة لاعتماد توزيع المعينين الجدد والبالغ عددهم 238 "فني إسعاف"، حيث اعتمد توزيعهم على إجراء حركة النقل الآلي للمسعفين.

وشملت حركة النقل الجديدة الآلية توزيع المعينين الجدد حيث تم توجيه عدد 55 "فني إسعاف" لإكمال نصاب فرق التدخل السريع من فنيي الإسعاف وتخصيص عدد 151 "فني إسعاف" لافتتاح عدد (16) مركزا إسعافيا جديدا، وتوجيه عدد (33) فنيا لإكمال نصاب المراكز الإسعافية بمناطق المملكة.

وشملت حركة النقل الأخيرة النقل ما بين مناطق المملكة بشكل عام وتأتي ضمن العمل على استقرار الموظف، حيث تطمح الهيئة من خلال هذه الحركة التي تقوم بها سنويا للاستقرار الوظيفي لمنسوبيها.

وتؤكد الهيئة أن حركة النقل التي تقوم بها لا تشكل أي ضرر للمراكز الإسعافية المنقول منها وإليها حيث تعتمد وجود بديل جاهز ومدرب ولديه الخبرة نفسها من خلال التبادل في النقل بين المراكز في مناطق المملكة، وللاطلاع على التفاصيل والنقل يرجى دخول لموقع الهيئة على الإنترنت (https://www.srca.org.sa).