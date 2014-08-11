قلادة الملك عبدالعزيز تحقق ” منام ” السيسي التي مضي عليها 35 عامًا

تقرير| السيد الحديدي

وسام الملك عبدالعزيز وهو وسام يمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كبرى للدولة أو لأحد مؤسساتها أو يقوم بخدمات ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يقدم تضحيات كبيرة، ويشتمل علي مستويات عدة من ضمنها المستوي الثانية والتي حصل عليها السيسي اليوم حيث تحتوي فضية مع الشعار السعودي المحاط بعبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، والثالثة وهي فضية مع الشعار السعودي فقط والرابعة برونزية مع الشعار السعودي فقط.

تحقق رؤية السيسي

في تسريب للسيسي مع الكاتب الصحفي ياسر رزق، كشف له عن 4 منامات تدل علي أنه سيصبح رئيسًا للبلاد، حينما بادره “رزق” بسؤال .. تخيلت نفسك هتكون في قيادة الشيخ؟ .. كانت إجابة “السيسي” بل أبعد من ذلك ، مشيرا لرئاسة مصر، واستدل علي ذلك ببعض الرؤي التي تعرض لها وكان من ضمنها أنه حلم بأنه يحمل سيف من البرونز وعليه عبارة لا إله إلا الله وذلك منذ 35 عام، وأكد أن تفسير هذا الحلم أنه سيصبح رئيسًا لمصر.

واليوم بعد أن منح الملك عبدالله قلادة لملك عبد العزيز وعليها شعار “لا إله إلا الله” يبدو أن الرؤية الأولي له قد تحققت.

ولكن ما هي قلادة الملك عبدالعزيز؟

يسمي ، وسام الملك عبدالعزيز و هو يعتبر ثاني الأوسمة درجة في التكريم ولا يمنح إلا لأولياء العهد، وأمراء الأسرة المالكة ، ورؤساء الهيئات النيابية ومن درجاتهم، ويجب أن يمنح بأمر ملكي.

“مسافة السكة” تقود السيسي للقلادة

يمنح وسام الملك عبدالعزيز تقديراً لمن يؤدي خدمات كبرى للدولة أو لأحد مؤسساتها أو يقوم بخدمات ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يقدم تضحيات كبيرة، ويشتمل هذا الوسام على خمسة مستويات، الممتازة، والأولى مذهبة مع الشعار السعودي فقط، والثانية فضية مع الشعار السعودي المحاط بعبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، والثالثة وهي فضية مع الشعار السعودي فقط والرابعة برونزية مع الشعار السعودي فقط.

يرجح أن يكون السيسي حصل علي ثاني أرفع الأوسمة في المملكة العربية السعودية، نظرًا لدوره الكبير في الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين، وأيضًا بسبب لعبه دورًا فعالًا في تحسين العلاقات المصرية السعودية بعد ما شابها تدهور إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

كانت أيضًا صحيفة التايمز البريطانية كشفت في تقرير لها قبل أيام، عن تقديم الرياض طلب للحكومة المصرية والباكستانية لنشر ألاف الجنود علي حدودها مع دولة العراق لحمايتها من خطر تنظيم الدولة الإسلامية في ا لشام والعراق، وهذا في ضوء التعاون الذي تشهده البلدين.

كما أعرب السيسي في حوار له مع قناة skynews، تعليقًا علي أمر تعرض بعض الدول العربية لخطر الإرهاب بقوله”مسافة السكة”.. وهو الأمر الذي كرره في أكثر من حديث عن حماية القوات المسلحة المصرية للدول العربية الشقيقة، إذ يبدو أن استعداده لحماية الشعوب العربية حقق أحد شروط الحصول علي القلادة وهو .. التضحية من أجل المملكة العربية.

متي ينزع وسام الملك عبدالعزيز من صاحبه

تم تصنيع عدد قليل من الاوسمة خلال فترة الملك عبد العزيز وتم استبدالها تدريجيا بالأوسمة السعودية الحالية منذ عام 1971 م. تعتبر الأوسمة الميداليات من حق ورثة صاحبها عند وفاته كذكرى و لا يحق لهم ارتدائها.

يزال اسم صاحب الوسام منه و يمنع من ارتدائه في حالة قيامه بعمل يتنافى مع مبادئ و شرف عمله أو في حالة ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون ولا تنـزع الميدالية أو الوسام من أي فرد إلا بعد محاكمته و صدور الحكم ضده، و بعد صدور أمر ملكي بذلك.

أوباما وأولاند أبرز الشخصيات التي ارتدت الوسام

حصل علي وسام الملك عبد العزيز بمختلف درجاته كل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، باراك حسين أوباما، و رئيس وزراء إيطاليا بيرلسكوني، ورئيس الوزراء الفرنسي فرانسو أولاند.