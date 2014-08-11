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العميد يعقب على خطأ أبو جبل

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العميد يعقب على خطأ أبو جبل العميد يعقب على خطأ أبو جبل

طالب حسام حسن المدير الفني للزمالك الجماهير البيضاء بعدم تحميل محمد أبو جبل حارس المرمى مسؤولية الهزيمة أمام فيتا كلوب.

الزمالك خسر بهدف من دون رد أمام فيتا كلوب، ليودع دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف فيتا كلوب من خطأ فادح لأبو جبل الذي أخفق في الإمساك بالكرة، أفلتها ليسجل منها الفريق الزائر لمصر.

وقال حسام حسن بعد المباراة: "لا تحملوا أبو جبل أكبر من طاقته.. هو ليس مسؤولا عن الهزيمة".

وتابع العميد "أبو جبل حارس متميز.. أعتقد فقط أن كل سوء الحظ الذي عانى منه الزمالك تم ترجمته في كرة واحدة، هي هدف فيتا كلوب".

وكان الزمالك قد أهدر العديد من فرص التسجيل السانحة، وهو ما يشير إليه حسام حسن في حديثه.

وأضاف حسام حسن "في رأيي، أبو جبل لم يختبر.. فيتا لم يهدد مرمى الزمالك طوال الـ90 دقيقة.. والهدف جاء من سوء حظ لا أكثر".

أبو جبل حمى مرمى الزمالك منذ رحيل عبد الواحد السيد عن النادي الأبيض، وكان سببا في فوز الفريق بكأس .

ويجلس أحمد الشناوي على مقاعد بدلاء الزمالك بعدما انضم للنادي الأبيض قادما من المصري البورسعيدي.

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