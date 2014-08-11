الجهاز الفني للزمالك يؤكد.. طلبنا التعاقد مع سيسيه

أكد حسام حسن المدير الفني للزمالك أنه طلب من مجلس إدارة النادي الأبيض التعاقد مع مهاجم بوركينا فاسو عبد الله سيسيه.

وقال حسام حسن في مؤتمر صحفي: "أنا راض عن كل الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.. لدي فريق رائع".

ثم استدرك "لم أطلب أي لاعب إضافي لأني بالفعل أملك أسماء ممتازة.. فقط عبد الله سيسيه حين رأيت أن هناك فرصة لضمه".

وتابع "لو جاء سيسيه سأكون سعيدا.. لو لم أوفق في ضمه سأكون أيضا راضيا عن مهاجمي الزمالك الحاليين".

وكان سيسيه لاعبا في صفوف الزمالك في الفترة من 2012 وحتى 2013 قبل رحيله بسبب أزمة المستحقات مع مجلس إدارة النادي الأبيض.

ويتفاوض الزمالك مع مهاجم اتحاد طرابلس الليبي، والنجم الدولي يرغب في العودة للقلعة البيضاء، لكن لاتزال المفاوضات بشأن المقابل المالية سارية بين الطرفين.

ودعم الزمالك صفوفه من المهاجمين بالتعاقد مع خالد قمر، باسم مرسي، لينضموا إلى أحمد علي ويوسف أوباما في الخط الأمامي للفريق الأبيض.