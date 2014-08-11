بالصور.. “القومي للمسرح” يهدي دورته السابعة لروح “صلاح عبدالصبور”

افتتح مساء أمس الأحد دكتور جابر عصفور وزير الثقافة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان القومى للمسرح المصرى ، والذى تُهدى فعالياته هذا العام لروح رائد المسرح الشعرى “صلاح عبد الصبور” ، والذى يستمر حتى الخامس والعشرون من شهر أغسطس الجارى بجميع مسارح مصر .

كرم الوزير ثمانية من مبدعى المسرح المصرى هم : إسم الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، وتسلمتها كريمته الفنانة معتزة عبد الصبور ، وإسم الراحل الكاتب الكبير الفريد فرج ، و تسلمها شقيقه ، وإسم المخرج المسرحى الراحل الدكتور أحمد ذكى ، وتسلمها نجل شقيقته الفنان معتز مغاورى ، بالإضافة إلى إسم الراحل المخرج المسرحى الكبير أحمد عبد الحليم ، وتسلمته الفنانة عايدة عبد العزيز .

وكرم المهرجان الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، الفنان الكبير محمود الحدينى، الناقدة د. نهاد صليحة و مصممة الأزياء نعيمة عجمى .

ومن المقرر أن تبدأ لجنة تحكيم المهرجان أعمالها من مساء اليوم الاثنين بمشاهدة ثلاثة عروض مسرحية ولمدة 14 يوم ، شكلت لجنة التحكيم برئاسة الكاتب الكبير يسرى الجندى ، وعضوية الفنانة الكبيرة سهير المرشدى،المخرج محسن حلمى، المخرج عبد الرحمن الشافعى، الاستاذ الدكتور حسن عطية، أستاذ الديكور دكتور صبحى السيد، المؤلف الموسيقى هشام جبر، الكاتبة والمخرجة دكتور داليا بسيونى ومصمم الإستعراضات محمد شفيق.

> قدمت حفل الإفتتاح الفنانة حنان مطاوع ، وأخرجه شادى سرور .