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مصرع وإصابة 15 فى حادث تصادم على الطريق الساحلى بالبحيرة‎

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مصرع وإصابة 15 فى حادث تصادم على الطريق الساحلى بالبحيرة‎ مصرع وإصابة 15 فى حادث تصادم على الطريق الساحلى بالبحيرة‎

محمد فتحي إسماعيل – مدير أمن البحيرة

لقى شخصان مصرعهما، و أصيب 13 أخرين فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى، و أخرى ميكروباص على الطريق الدولى الساحلى، بدائرة مركز رشيد.

تلقى اللواء محمد فتحى اسماعيل مدير أمن البحيرة،إخطارًا بالحادث من العميد عادل أبو شنب مأمور مركز رشيد، وكشفت لتحريات أنه أثناء سير السيارة رقم 1562 س د ص قيادة(عبدالله محمد زيتون-27 عاما) انفجر أحد الاطارات،مما ادى الى انقلاب السيارة و عبورها الجزيرة الوسطى و اصطدمت بها السيارة رقم 8163 ي ع ج قيادة(عبده احمد العطار).

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى و سيدة مجهولة الهوية و اصابة قائد السيارة الثانية و 12 من مستقليها.

تم نقل الجثتين و المصابين الى مستشفى رشيد و ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.

 

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