بالصور.. فى الذكرى الـ76 لميلاد «نجاة الصغيرة» .. « شكل تانى حُبك أنتِ »

كتبت: هاجر محمود

«لا تنتقد خجلها الشديد».. فهى صوت الحب الحنون الذى أرسى نموذجا فريدا يروي برقة نادرة وجدان المرأة العربية التي يمتزج العشق لديها بشيء من الحياء و الملائكية، استطاعت من خلاله الاستئثار بقلوب مستمعيها في جميع أنحاء الوطن العربي من عشاق فنها الجميل والطرب العربي الأصيل.

” قيثارة الشرق وصاحبة السكون الصاخب، فى صوتها حنان الأرض، وهى الوحيدة التى اطمئن كثيرا على أعمالى معها ” بهذه الكلمات وصف الموسيقار محمد عبد الوهاب نجاة الصغيرة، قبل سنوات.

أما نزار قبانى فيقول عن القيثارة ” صوت نجاة يعبرعن أعماق الأنثى الضعيفة الخجولة، التي تخاف من البوح عما في عالمها الذاتي من أحاسيس، واعتقد انها أفضل من غنى قصائدي وعبر عنها” .

ويحتفل الوسط الفني المصرى والعربي، غداً الاثنين، بذكرى ميلاد «قيثارة الحب» نجاة الصغيرة ، التي تطفىء الشمعة الـ76 فى عمرها المديد.

اسمها بالكامل نجاة محمد محمود حسني البابا، مواليد 11 أغسطس 1938م لعائلة مُشجعة للفن، فوالدها كان خطاطاً، كما أنها الشقيقة الكبرى للفنانة الراحلة سعاد حسني.

ظهرت الموهبة الفنية لنجاة منذ طفولتها حتى اكتشف والدها موهبتها وعذوبة صوتها، وأخذ شقيقها الأكبر عز الدين يتردّد بها على المسارح ومتعهدي الحفلات ثم قدمها للمرة الأولى في حفل وزارة المعارف عام 1944م ولم يكن عمرها تجاوز بعد السنوات الست.

وكانت البداية مع أغاني “أم كلثوم” التى تغنت بها في العديد من الحفلات، إلى أن وصلت لدرجة الإتقان بدأت مرحلة جديدة في مشوارها الفني حيث انتبه إليها الملحنون والمخرجون السينمائيون.

وأُطلق عليها لقب ” نجاة الصغيرة” للتميز بينها وبين الفنانة “نجاة” التي كانت لامعة على الساحة الفنية المصرية في ذلك الوقت.

مسيرة سينمائية ناجحة

منذ ظهورها بالوسط الفني اشتهرت نجاة بصوتها الحالم وملامحها الهادئة، حيث اعتادت تقديم شخصية الفتاة الخجولة التي تعيش في عالمها الخاص بعيدًا عن صخب الفتيات.

أول أدوارها السينمائية في فيلم “هدية” عام 1947م للمخرج محمود ذو الفقار، لتنطلق بعد ذلك رحلتها في عالم السينما ومن أبرز أعمالها “القاهرة في الليل” و”الشموع السوداء” و “سبعة أيام في الجنة” و”شاطئ المرح” و”ابنتي العزيزة” و”جفت الدموع”.

ولم تكن الموهبة الغنائية التي تمتعت نجاة الصغيرة بها فقط هى السبب فى النجاح الكبير الذي حققته، وإنما ذكائها الفني واختيارها لشعراء مميزين استطاعت بكلماتهم الرقيقة أن تحصد لقب «صوت الحب».

وكانت الفنانة الرقيقة تؤكد دائماً « يجب أن أكون على مستوى الشاعر الذي تعب في صياغة أغنيته وشعره، وأن ارتقي إلى مستوىالجملة اللحنية التي اجتهد الملحن عليها

« لا تكذبى» .. قصة حقيقة بطلاها نجاة وكامل الشناوى

“ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليكِ…ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفاً عليكِ”.. كلمات للأديب الكبير كامل الشناوى والذى عُرف عنه حبه وإعجابه الكبير بنجاة، وكتبها بعد اكتشافه إنها لا تبادله نفس مشاعره وأنها على علاقة ما بالكاتب يوسف إدريس .

وعندما سمعت نجاة كلمات القصيدة أعجبت بها وغنتها لأول مرة في فيلم الشموع السوداء عام 1962، بعد أن قام الموسيقار محمد عبد الوهاب بتلحينها، كما قام عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب بغنائها بعد ذلك .

«ليه خلتنى أحبك».. «الشاكية من الحب» لا تعرفه

حققت تلك الأغنية نجاحاً كبيراً، حيث استطاعت نجاة أن بصوتها العذب المعانى العاطفية المؤثرة التى تحملها الكلمات التى كتبها الشاعر الكبير مأمون الشناوي وقام بتلحينها الموسيقار المتألق كمال الطويل.

وكانت ليلى مراد هى أول من غناها بعد أن طلبت من الشناوى كتابتها وقامت سجلتها على أسطوانة ، وبالفعل كتبها فى جلسة واحدة وحدثت مشكلات بينهما، جعلها تذهب فى النهاية إلى نجاة .

وسئلت القيثارة بعد غنائها تلك الأغنية التى تشكو خلالها من الآم الحب والفراق والحزن « هل تعيشين قصة حب ليخرج احساسك بهذا الجمال؟ » … وكان ردها « إنها لم تعرف الحب فى حياتها وان قلبها خالِ وأنه سيظل كذلك حتى يصادف فتى الأحلام» .

نزار قبانى يمازح نجاة.. « يا لكِ من أم قاسية »

ارتبطت نجاة بعلاقة وطيدة مع قباني، وقدما معًا العديد من الأعمال الناجحة مثل: «أيظن»، أولى أعمالهما الغنائية، «متى ستعرف كم أهواك»، «ماذا أقول له»، «اسأل الرحيلا»، «سيد الكلمات».

نزار أهدى نجاة أولًا قصيدة «أيظن»، عبر رسالة بعثها إليها فشعرت بعد قراءتها، بأنها عثرت على كنز لا يُقدر بثمن، وعلى الفور لحنها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب لتخرج كتحفة فنية ولتحقق حضورًا ساحرًا في الأغنية العربية.

ولكن «شاعر المرأة» عاتب الفنانة المصرية بعد نجاح «أيظن»، وأرسل إليها رسالة أخرى نشرتها مجلة «الإذاعة»،تقول «أيتها الصديقة الغالية.. لا أزال في آخر الدنيا.. أنتظر الشريط الذي يحمل أغنيتنا «أيظن» التي تعيش في الصحف.. وفي السهرات وعلى شفاه الأدباء.. وفي كل زواية في الأرض العربية، وأبقى أنا محروم من الأحرف التي أكلت أعصابي.. يا لكِ من أم قاسية يا نجاة .. أريتِ «المولود» الجميل لكل إنسان وتغنيتِ بجماله في كل مكان.. وتركتِ أباه يشرب الشاي في بكين؟! ويحلم بطفل أزرق العينين يعيش مع أمه في القاهرة.. لا تضحكي يا نجاة إذا طالبت ممارسة أبوتي، فأنا لا يمكن أن أقتنع بتلقي رسائل التهنئة بـ«المولود» دون أن أراه.. فانهضي حالًا لدى وصول رسالتي، وضعي «المولود» في طرد بريد صغير.. وابعثي به إلى عنواني.. إذا فعلتِ هذا كنتِ أمًا عن حق وحقيقة.. أما إذا تمردتِ فسأطلبك إلى بيت الطاعة رغم معرفتي بأنك تكرهينه».

الحب عند «الصوت الملائكى»

أكدت نجاة أن شقيقتها الفنانة سعاد حسني هي أفضل من تلعب أدوار الحب على شاشة السينما، وبالنسبة للرجال فاختارت الدنجوان رشدي أباظة، وأضافت أنها إذا أرادت تجسيد أدوار الحب فستختار شخصية «ماجدولين»؛ لأنها قصة حب تتدفق بالحياة والعواطف الصادقة، وذلك في حوارها مع مجلة «ألف ليلة وليلة» الفنية عام 1972.

وعن كلمات الشاعر كمال الشناوي، تقول نجاة أن كلماته هي أجمل بيت شعر يعبر عن الحب، «كل كلمة من كلماته قصة حب رائعة يقف الإنسان أمامها طويلًا».

« كلمات الحب الرقيقة التي تصدر من قلب صادق» هى نقطة ضعف نجاة، وتؤكد أيضاً« أنا ضعيفة أمام الدموع.. وأضعف الضعفاء أمام ابني وحبيبي وليد، الذي أعيش له بكل كياني».

تزوجت وهى «قاصر» وطلقتها المحكمة

تزوجت نجاة عام 1955 وهي لم تتعد بعد 16 من عمرها من كمال منسي، أحد أصدقاء شقيقها، ساعدها على النجاح في تلك المرحلة، وأحضر لها كبار المؤلفين والملحنين الذين قدموها بشكل مميز مثل: «أسهر وأنشغل أنا»، «اوصفولي الحب»، «حقك عليا وسامح» وغيرهم.

وبعدما أنجبت من زوجها ومستشارها الفني ابن واحد هو وليد، تحول العش الهادئ إلى جحيم لا يطاق بعد أربع سنوات، إثر تدخلات الزوج في حياتها وفنها فسعت إلى تجاوز الأزمة بمحاولة الطلاق الودي ولكنه رفض وتحولت القضية إلى ساحات المحاكم، وبعد 6 أشهر انفصلت عنه لتتزوج مرة ثانية وأخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى، إلا إنهما أنفصلا بعد فترة قصيرة لتتفرغ نجاة لأبنها وفنها ، ولم تتزوج مرة أخرى.

نجاة تعود لجمهورها بعد غياب 11سنة وتغنى فى «حب مصر »

«اطمئن» من ألحان الفنان “صلاح الشرنوبي” هي آخر الأغنيات التي قدمتها “نجاة” قبل إعلان قرار اعتزالها للفن نهائياً عام 2003م، رغبة منها في الحفاظ على تاريخها الفني ورافضة كل محاولات إثنائها عن ذلك القرار.

وفاجأت نجاة عشاقها، منذ شهرين، بالأغنية الوطنية الجديدة “من سماكى ” من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى وألحان الموسيقار سامى الحفناوى.

وُكرمت نجاة فى أكثر من دولة عربية ففى تونس تم تكريمها من الرئيس الحبيب بورقيبة ومرة أخرى من الرئيس زين العابدين بن علي، كما أهداها الملك حسين بالأردن عام 1985م وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى وسام من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في الستينات.

كلمات الفنانة القديرة المعروفة بقلة ظهورها الإعلامى لمحبيها اللذين يعشقون صوتها الملائكى والمختلف الذى يميزها عن غيرها من المطربات فجعل حبها «شكل تانى ».