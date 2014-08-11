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السيسي فى الحرم لأداء العمرة وصلاة الفجر .. والأمن بالمنطقة يجمعه بولى العهد

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السيسي فى الحرم لأداء العمرة وصلاة الفجر .. والأمن بالمنطقة يجمعه بولى العهد السيسي فى الحرم لأداء العمرة وصلاة الفجر .. والأمن بالمنطقة يجمعه بولى العهد

 

عبر الدكتور «عبد الله بن مرعى بن محفوظ» رئيس مجلس الأعمال السعودى _ المصرى، عن سعادته، والشعب السعودى، بزيارة الرئيس «عبد الفتاح السيسى» للملكة، لاسيما وأن جاءت فى وقت بالغ الأهمية، نظرا لما تشهده المنطقة من تحديدات وتطورات سياسية تتعلق بالأمن القومى العربى، بجانب حاجة البلدين الى التنسيق وتعزيز ودعم سبل التعاون فيما بينهما.

وأضاف “محفوظ” أن لقاءا سيجمع الرئيس “السيسى” بالأمير “مقرن بن عبد العزيز” ولى العهد،  لبحث الجانب الإقتصادى وما يمثله هذا الملف من أهمية كبرى بين البلدين.

 من جانبه قال “خالد المجرشى” المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الأعمال السعودى _ المصرى، فى تصريح خاص لوكالة «أونا» للأنباء، أن الرئيس “السيسى” سيصل للحرم المكى فى تمام الساعة 2:30 لأداء فريضة العمرة، ودخول الكعبة المشرفة، وأداء صلاة الفجر بعد ذلك.

وكان الرئيس “عبد الفتاح السيسى” قد وصل قبل قليل لمطار الملك عبد العزيز، فى أولى زيارته للملكة العربية عقب توليه رئاسة الجمهورية، تقديرا للدور الذى قام به خادم الحرمين الشريفين الملك “عبد الله بن عبد العزيز” تجاه فى أعقاب ثورة 30 يونيه، كما تأتى الزيارة التى تستغرق يوما واحدة، لبحث ما تمر به المنطقة من تحديات، خاصة تلك المتعلقة بالأمن القومى العربى، والعدوان الإسرائيلى على غزة، ومفاوضات التهدئة التى تجريها مصر لوقف إطلاق النار بالقطاع، وكذلك بحث التعاون والتنسيق فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

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أونا

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