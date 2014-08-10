بالصور.. أبرز 6 تفجيرات في عهد «العادلي»

وقعت العديد من الحوادث الإرهابية في عهد وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ولم تستطع وزارته وقتها كشف الجناة المسؤولين عن الحوادث والتفجيرات، التي وقعت.

ورغم كثرة التفجيرات الإرهابية، التي وقعت في عهد «العادلي» لم يتحرك الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، لإقالته، رغم أنه أقال اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، عقب حادثة الأقصر الإرهابية في 1997.

في السطور التالية عرض لأبرز 6 تفجيرات إرهابية وقعت في عهد «العادلي».

1- تفجيرات القاهرة

تفجيرات القاهرة 2005 حدثت في أبريل وكانت 3 هجمات بدائية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

الهجمة الأولى بخان الخليلي

الخميس 7 أبريل بشارع الموسكي تفجير أدى إلى مقتل فرنسيان وأمريكي وإصابة 11 مصريًا وأجنبيًا.

الهجمة الثانية أسفل كوبري 6 أكتوبر

الأحد 30 أبريل، تفجير في موقف الأتوبيسات وأدى إلى إصابة 7 أفراد، ثلاثة مصريين و4 سياح «إسرائيليان وسويدي وإيطالية» ومقتل منفذ العملية.

الهجمة الثالثة بالقلعة

فتحت سيدتان منتقبتان النار من أسلحة نارية على حافلة سياحية وأصابوا 3 ثم قتلت إحداهما الأخرى وانتحرت، وتعتبر تلك الحادثة أول عمل إرهابي لنساء في تاريخ مصر الحديث.

2- هجمات شرم الشيخ

شهدت المنطقة سلسلة من الهجمات الإرهابية المتزامنة في 23 يوليو 2005، تم الإعداد لها من قبل منظمة القاعدة المتطرفة، استهدفت المنتجع المصري الهادئ جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث توفي جراء هذه الهجمات 88 شخصًا معظمهم مصريون، وجرح ما يزيد 200 شخص من الانفجار جاعلة من الهجمات تلك «أسوأ هجوم إجرامي في تاريخ البلد».

3- تفجيرات دهب

3 تفجيرات إرهابية متزامنة حدثت في 24 أبريل 2006 بمنتجع دهب المصري، أودت بحياة 23 شخصا وجرح 62 آخرين معظمهم مصريون.

وأعلنت السلطات، آنذاك، وجود علاقة بين مسلحين فلسطينيين وهذه التفجيرات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، حينها أن «رجالا من جماعة التوحيد والجهاد، التي وُجهت إليها أصابع الاتهام في هجمات سيناء تلقوْا التدريب في قطاع غزة».

4- تفجيرات طابا

أودت بحياة ما لا يقل عن 34 شخصا وإصابة أكثر من 150 بجراح أغلبهم إسرائيليين، في منتجعين سياحيين في شبه جزيرة سيناء، قرب الحدود مع إسرائيل، 9 أكتوبر 2004.

5- تفجيرات حي الحسين

شهد حي الحسين بالقاهرة، فبراير 2009، تفجير قنبلة في سوق خان الخليلي، قرب المشهد الحسيني، مما أسفر عن مقتل فتاة فرنسية تبلغ من العمر 17 عاما، وإصابة 25 سائحا أخرون بينهم 14 فرنسيا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما و3 سعوديين، وسائح ألماني إضافة إلى 4 مصريين بينهم أطفال.

6- تفجير كنيسة القديسين

تفجير استهدف كنيسة القديسين مار مرقص الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية المصرية، صباح السبت 1 يناير 2011 في الساعة 12:20، عشية احتفالات رأس السنة الميلادية.