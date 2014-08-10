إهانات وسوء تنظيم وتضارب تصريحات في حفل إنريكيه إغليسياس

مارينا : أحمد عاشور تصوير : سامح المنسي وشريف عبد ربه

شهد حفل إنريكي إغليسياس العديد من الأزمات التي لا يليق أن تحدث في حفل نجم عالمي مثل إنريكي، إلاّ أن العشوائية في التنظيم أدت إلى حصول الأزمات، فضلاً عن الكثير من الإهانات للصحفيين الذين حضروا لتغطية المؤتمر الذي تم إلغاؤه، والحفل الذي لم يتمكنوا من دخوله بشكل يحترم مكانتهم.

فجرت العديد من المشادات والمشاجرات وتم منع الصحفيين من الدخول، وظلت المحاولات مستمرة لما يزيد عن ساعة، فيما لم يستجب لهم أحد من شركة "عامر غروب" المنظمة للحفل، ورغم قيام وليد منصور بإرسال أحد العاملين معه محاولاً حل الأزمة لكنه لم يتمكن هو الآخر، وظل الأمر كذلك حتى تمكن الصحفيين في النهاية من دخول الحفل.

وبدأ الحفل بفقرة الدي جي العالمي ديفيد فانديتا الذي أشعل الحفل بموسيقاه، ثم جاء الفنان محمد كريم معلناً عن صعود النجم إنريكي إغليسياس المسرح وسط صيحات الآلاف من الجمهور.

وصعد انريكي وسط صراخ الفتيات، وقدّم مجموعة كبيرة من أغانيه فيما كانت تُلقى عليه عشرات الهدايا، وحرص الفنان الإسباني على النزول من المسرح والانطلاق إلى وسط مكان الاحتفال في منصة صغيرة أُعدت له وسط الجمهور ليغني أغنية الشهيرة "hero".

وقدّم إنريكي العديد من أغانيه التي أشعلت حماس الجمهور الذي حضر بالآلاف لمتابعة الحفل.

وبعد انتهاء الحفل بدأ الصحفيون رحلة أخرى من المعاناة حيث اضطروا للسير لمسافة طويلة بحثاً عن "الأتوبيسات"، وسط التجاهل من قبل "عامر غروب".

وحرص عدد من الصحفيين على الذهاب إلى الفندق وتوجيه رسالة اعتراض لمسؤولي "عامر غروب" على كل ما حدث وعلى إلغاء المؤتمر، وبالفعل حضر أحدهم ليكون اعتذاره دعوة الصحفيين للعشاء مما اعتبروه إهانة أخرى لهم وطالبوه بحضور مديرة أعمال إنريكي ومطالبتها بالمؤتمر لتبدأ مرحلة تضارب التصريحات، حيث قال الشخص المندوب عن الشركة المنتجة ان إنريكي لم يلتزم بإقامة المؤتمر، في حين قالت مديرة أعماله أنه لم يكن هناك اتفاق أكيد على إقامة المؤتمر، وأضافت أن كل ما حدث من تضارب وأزمات سيجعلها تفكر ألف مرة قبل إقامة حفل لإنريكي في مصر.

وبالرغم من نجاح الحفل جماهيرياً بشكل كبير إلاّ أن الفوضى التنظيمية التي تسببت فيها شركة "عامر غروب"، كانت سبباً في إهانات الصحفيين وغضب مديرة أعمال الفنان التي كشفت أنه لم يتم توفير عدد كافٍ من الحراسة لإنريكي، وأن المعجبين هاجموه في فندق "بورتو مارينا" مما أدى إلى تعرضها لكدمات في يدها.