مباشر - صلاح يدخل.. ويشارك في صناعة هدف لتشيلسي

يشارك محمد صلاح جناح تشيلسي في بداية الشوط الثاني من لقاء فريقه الودي أمام فيرنكفاروس المجري يوم الأحد.

يمنح جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي دقائق اللعب في مباراة ودية أمام فيرنكفاروس للاعبين الذين ارتحاوا طويلا بسبب مشاركتهم في كأس العالم.

أندريا شورلي نجم ألمانيا، وراميرس لاعب البرازيل، وزميله في السليساو ويليان، يلعبون مع جون أوبي ميكيل نجم نيجيريا في التشكيل الأساسي لتشيلسي أمام فيرنكفاروس.

ويقود خط هجوم البلوز، الثنائي فرناندو توريس ومعه ديدييه دروجبا لاعب كوت ديفوار المعتزل دوليا حديثا.

وجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة التي انطلقت، ومعه دييجو كوستا نجم الفريق وكذلك سيسك فابريجاس المنتقل للبلوز قادما من برشلونة.

وكان صلاح قد شارك في المباريات الأولى لتشيلسي خلال معسكر استعداده للموسم الجديد، ونال حظه من دقائق اللعب لرفع لياقته البدنية.

والآن، يحصل باقي رفاقه الذين كانوا في كأس العالم على دقائق اللعب بدورهم لاستعادة لياقتهم البدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

أحداث اللقاء

- في الدقيقة 52، أرسل صلاح كرة عرضية، اصطدمت بجسد مدافع من الفريق المنافس لتشيلسي.. ذهبت الكرة إلى راميرس، ليسدد ويسجل النجم البرازيلي الدولي.

- مع بداية الشوط الثاني، دخل محمد صلاح في تشكيل تشيلسي ومعه كذلك دييجو كوستا.

- تشيلسي يتأخر بهدف في الدقيقة 17 سجله زيدنيك جيرا. الخطأ من كيرت زوما المدافع الشاب في صفوف البلوز.