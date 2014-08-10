سائحة تتقدم ببلاغ إلي نيابة الأقصر تتهم فيه شخصا بإغتصابها داخل زراعات الموز

تقدمت سائحة انجليزية مقيمة بالأقصر ببلاغ إلي النيابة العامة أتهمت فيه أحد الأشخاص بإغتصابها داخل زراعات الموز الواقعة على طريق المعدية الأهلية بالقرنة غرب الأقصر.

وأكدت السائحة الانجليزية ديانا مارجريت بين “54 سنة ” وتقيم باحدى الشقق السكنية في بلاغها تعرضها للإغتصاب من قبل أحد الأشخاص تحت تهديد السلاح الأبيض وأدلت فى البلاغ بأوصاف المتهم .

وأوضحت أنها خرجت من شقتها لشراء الخبز من أحد المخابز القريبة على طريق المعدية سيرًا على الأقدام وأثناء شرائها الخبز تعرضت لإشارات خادشة من جانب أحد الأشخاص وأنها تجاهلته وفى طريق عودتها وسط الزراعات خرج لها هذا الشخص من وسط أشجار الموز وبيده سكين، حيث جذبها للداخل لمسافة 50 مترا وقام تحت تهديد السلاح بعد أن جردها من ملابسها بالكامل ثم اغتصابها لمدة نصف ساعة وتركها فى حالة سيئة .

وقالت السائحة أنها توجهت إلى شرطة السياحة فلم تجد أحدًا فلجأت إلى قسم شرطة القرنة الذى تجاهل مطلب السائحة، بتحرير محضر حتى الثانية عشرة من منتصف ليل أمس السبت مما إضطرها إلى التوجه صباح اليوم الأحد، إلى نيابة الأقصر التى قررت احالتها الى الطب الشرعى بقنا لتوقيع الكشف الطبى عليها صباح غد الاثنين وأمرت بالقبض على المتهم .