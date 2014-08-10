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مشادات بين رئيس الزمالك و«وايت نايتس» باستاد الإسكندرية فى مباراة فيتاكلوب

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مشادات بين رئيس الزمالك و«وايت نايتس» باستاد الإسكندرية فى مباراة فيتاكلوب مشادات بين رئيس الزمالك و«وايت نايتس» باستاد الإسكندرية فى مباراة فيتاكلوب

وايت نايتس

استدعي رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قوات الأمن لإلقاء القبض على أحد أفراد جروب “وايت نايتس” خلال تواجده بمدرجات ملعب استاد الإسكندرية لمتابعة مباراة الزمالك وفيتا كلوب بالجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أحد مشجعي الزمالك توجه لرئيس القلعة البيضاء لسؤاله عن سبب منعه أفراد “الوايت نايتس” من التواجد بالمدرجات، قبل أن يؤكد رئيس الزمالك أنهم بلطجية ليدخل المشجع في مشادة معه مدافعا عن أفراد الجروب.

فيما استدعي رئيس الزمالك قوات الأمن للقبض على المشجع متهما إياه بأنه أحد الأفراد التي قامت باقتحام مقر نادي الزمالك بميت عقبة قبل نحو أسبوعين.

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