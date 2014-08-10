أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور .. «فيفا 2015» تبتكر تقنية لجعل وجوه لاعبي الدوري الإنجليزي حقيقية

Google+ Print
بالصور .. «فيفا 2015» تبتكر تقنية لجعل وجوه لاعبي الدوري الإنجليزي حقيقية بالصور .. «فيفا 2015» تبتكر تقنية لجعل وجوه لاعبي الدوري الإنجليزي حقيقية

قررت شركة «Electronic Arts» المسؤولة عن تطوير لعبة «فيفا 2015» تطوير صور اللاعبين بتقنيات جديدة تجعل وجوههم تشبه تماما صورتهم في الحقيقة.

ونشرت صحيفة «اندبندنت» البريطانية صور أشهر اللاعبين العالمين الذين سيتم استخدامهم كلاعبين افتراضيين في لعبة «فيفا 2015» لكرة القدم، ويبدو أن الأوجه ستكون طبق الأصل.

ويحاكي أسلوب تجسيد اللاعبين الواقع بصورة كبيرة حيث تبدو اللعبة أقرب للحقيقة من خلال وجوه اللاعبين، التي تشبههم إلى حد كبير.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الخميس، أن لعبة «فيفا 2015» ستضم أيضا صورا لـ20 ملعب من ملاعب الدور الإنجليزي، حيث تمكن المسؤول عن تطوير اللعبة من دخول جميع الملاعب لإعادة تصميم نماذج اللعبة، بجانب تطوير شكل 200 لاعب.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «Electronic Arts» التكنولوجية، بيتر مور، قوله: «نحن سعداء للغاية للإعلان عن تمديد شراكتنا مع الدوري الإنجليزي الممتاز، كونه أحد أكثر الدورات الرياضية استخدما في اللعب».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا