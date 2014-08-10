ننشر مصروفات «آداب القاهرة» للانتظام والانتساب بالعام الدراسى الجديد

أعلنت كلية آداب جامعة القاهرة، الأحد، المصاريف المقررة للعام الدراسي الجديد 2014- 2015، لجميع فرق الكلية، لطلاب الانتظام والانتساب.

وحددت الكلية مصاريف الطلاب الانتظامي، وهي: 222،50 جنيه كمصاريف للفرقة الأولي + كتاب لغة عربية، و147,50 للفرقة الثانية + كتاب لغة عربية، و137,50 للفرقة الثالثة، و147,50 للفرقة الرابعة.

وحددت مصاريف طلاب الانتساب الموجه كاملة، وهي: 513 جنيه للفرقة الأولى + كتاب لغة عربية، و438 للفرقة الثانية + كتاب لغة عربية، و428 للفرقة الثالثة، و438 للفرقة الرابعة.

كما حددت مصارف الطلاب الإنتساب الموجه نصف رسوم، وهي: 338 جنيه للفرقة الأولى + كتاب لغة عربية، و263 للفرقة الثانية + كتاب لغة عربية، و253 للفرقة الثالثة، و260 للفرقة الرابعة.