أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ننشر مصروفات «آداب القاهرة» للانتظام والانتساب بالعام الدراسى الجديد

Google+ Print
ننشر مصروفات «آداب القاهرة» للانتظام والانتساب بالعام الدراسى الجديد ننشر مصروفات «آداب القاهرة» للانتظام والانتساب بالعام الدراسى الجديد

جامعة القاهرة

أعلنت كلية آداب جامعة القاهرة، الأحد، المصاريف المقررة للعام الدراسي الجديد 2014- 2015، لجميع فرق الكلية، لطلاب الانتظام والانتساب.

وحددت الكلية مصاريف الطلاب الانتظامي، وهي: 222،50 جنيه كمصاريف للفرقة الأولي + كتاب لغة عربية، و147,50 للفرقة الثانية + كتاب لغة عربية، و137,50 للفرقة الثالثة، و147,50 للفرقة الرابعة.

وحددت مصاريف طلاب الانتساب الموجه كاملة، وهي: 513 جنيه للفرقة الأولى + كتاب لغة عربية، و438 للفرقة الثانية + كتاب لغة عربية، و428 للفرقة الثالثة، و438 للفرقة الرابعة.

كما حددت مصارف الطلاب الإنتساب الموجه نصف رسوم، وهي: 338 جنيه للفرقة الأولى + كتاب لغة عربية، و263 للفرقة الثانية + كتاب لغة عربية، و253 للفرقة الثالثة، و260 للفرقة الرابعة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا