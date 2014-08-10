اجتماع لمناقشة المسودة الأولى للوثيقة النتظيمية لتحالف الوفد المصرى

عقد المجلس الرئاسى لتحالف الوفد المصرى، اجتماعًا مساء اليوم الأحد، وناقش الاجتماع المسودة الأولى للوثيقة التنظيمية لتحالف الوفد المصرى، والمسودة الأولى لوثيقة إعلان وتوقيع تحالف الوفد المصرى.

وتم تشكيل سكرتارية عامة لتحالف الوفد المصرى برئاسة المهندس حسام الخولى ” سكرتيرًا عامًا لتحالف الوفد المصرى ، كما تم اختيار لجنة الدعم المالى، وتضم د.مصطفى الفقى عضو المجلس الرئاسى لتحالف الوفد المصرى، د. ابراهيم فوزى ووير الصناعة الاسبق وكامل صالح نخلة القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى .

كما تم تكليف المهندس حسام الخولى و كامل صالح والأستاذ شريف عبد الغفار بفتح حساب باسم التحالف يتم الصرف بموجب توقعين من التوقعيات الثلاثة.

كما تم تشكيل سكرتارية مساعدة من أحزاب المصرى الديمقراطى والإصلاح والتنمية، والمحافظين، وتيار الشراكة الوطنية ،والكتلة الوطنية.

كما تم تكليف لجنة الإعلام، بالبدء فى إنتاج المادة الإعلانية لتحالف الوفد المصرى.