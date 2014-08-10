أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

كبير المفاوضين الفلسطينيين يصل القاهرة

Google+ Print
كبير المفاوضين الفلسطينيين يصل القاهرة كبير المفاوضين الفلسطينيين يصل القاهرة

صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مبعوثًا من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قادمًا من عمان فى زيارة لمصر تستغرق يومين .

من المقرر ان يلتقى عريقات مع الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية وسامح شكرى وزير الخارجية لبحث تطورات الأوضاع فى غزة وسبل التوصل لوقف دائم لاطلاق النار .

وكان عريقات، قد اجتمع فى عمان مع ناصر جودة وزير الخارجية الأردنى وبحثًا للأوضاع فى غزة، ونتائج المفاوضات التى يجريها الوفد الفلسطينى فى القاهرة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا