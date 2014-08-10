كبير المفاوضين الفلسطينيين يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مبعوثًا من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قادمًا من عمان فى زيارة لمصر تستغرق يومين .

من المقرر ان يلتقى عريقات مع الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية وسامح شكرى وزير الخارجية لبحث تطورات الأوضاع فى غزة وسبل التوصل لوقف دائم لاطلاق النار .

وكان عريقات، قد اجتمع فى عمان مع ناصر جودة وزير الخارجية الأردنى وبحثًا للأوضاع فى غزة، ونتائج المفاوضات التى يجريها الوفد الفلسطينى فى القاهرة .