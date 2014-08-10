الشوط الثاني – الزمالك 0-1 فيتا كلوب.. خطأ فادح من أبو جبل

يدخل الزمالك أول مباراة له تحت إدارة حسام حسن الذي يعود لتولي مقاليد الحكم في القلعة البيضاء للولاية الثانية في تاريخه.

ق50) مصطفى فتحي يعيد اللقاء للحياة بتصويبة رائعة، ردها الحارس بصعوبة بالغة.

ق48) المباراة هادئة بشكل غير جيد للزمالك.

ق35) أول عرضية من عمر جابر، وأحمد علي يهدر فرصة لا تضييع أبدا.. كان في منتصف المرمى، وسدد برأسه وهو مغمض العينين لتذهب كرته خارج المرمى الأنجولي.

ق20) بعد أول خمس دقائق، انخفض إيقاع الزمالك كثيرا.. المباراة حتى الآن هادئة تماما وبلا فرص بعد كرتي خالد قمر.

6) فرصة ثانية لخالد قمر.. كرة عرضية من عبد الشافي اقتنصها مهاجم اتحاد الشرطة السابق، لكن كرته الرأسية علت العارضة في مرمى فيتا كلوب.

ق5) أول فرصة للزمالك.. كرة بينية رائعة من مؤمن زكريا وصلت إلى خالد قمر، لكن الأخير سدد في جسد الحارس وهو منفرد لترتد إلى مؤمن، فيسدد بدوره في جسد الحارس.

فوز ضروري

الزمالك عليه أن يفوز، يتحدى فيتا كلوب الأنجولي حتى يحافظ على فرصته في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك أكثر من عقبة، أولها أنه يلعب تحت لواء مدرب جديد بعد إقالة أحمد حسام "ميدو" من منصبه.

والعقبة الثانية أن قائمة الفريق منقوصة بعد رحيل العديد من الأسماء عن النادي مثل نور السيد وعبد الواحد السيد ومحمود فتح الله وأحمد جعفر.

وبات الزمالك بقائمة صغيرة، ولا يملك على مقاعد البدلاء من الأسماء القادرة على التغيير سوى إبراهيم أوباما.

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