الإسماعيلي يجمد مفاوضاته مع دودي الجباس

قرر النادي الإسماعيلي تجميد المفاوضات مع اللاعب دودي الجباس من أجل ضمه لصفوف الفريق فى الموسم القادم.
وصرح محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي أن السبب يعود لإصرار اللاعب في الحصول على مبلغ مليون و200 ألف جنيه في الموسم في الوقت الذي توقف عرضنا على مبلغ 800 ألف جنيه.
وتابع أن اللاعب حدد في البداية مليون و800 ألف جنيه وبتدخل البعض من اللاعبين وصل المبلغ لمليون و200 ولكنه مبلغ يدخلنا في مشاكل لو حصل عليه بعد أن وضعنا فئات لقيمة عقود اللاعبين.
وكان كلا من عصام االحضرى وأحمد سمير فرج لاعبا الفريق قد تدخلا من أجل تعاقد الإسماعيلي مع اللاعب دودي الجباس.