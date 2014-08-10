بالصور..توزيع 60 رأس ماشية مهداة من الإمارات لصغار المزارعين بكفر الشيخ

سلم المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، عقود 60 رأس ماشية ” عجله عشار ” مستوردة من الخارج والمهداة من دولة الامارات العربية الشقيقة على 60 من صغار المزارعين من مربى الماشية من بين ألف ماشية سيتم توزيعها تباعاً على الأسر الفقيرة بقرى محافظة كفر الشيخ، بالإضافة لمبلغ 400 جنيه لكل مستفيد مساعدة مالية لتغذية الماشية تصرف لمدة عام عن طريق جمعية الأورمان كمرحلة أولى، وذلك بهدف تنمية وتحسين دخل الاسرة المصرية التى تعمل بالمجال الزراعى وتربية الماشية قيمة العجل30ألف جنيه.

وذلك خلال الاحتفال الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ بالتعاون مع جمعية الأورمان بكفر الشيخ و مديرية الزراعة والطب البيطرى بمقر جمعية الاصلاح الزراعى بقرية ابو تماده مركز كفر الشيخ .

بحضور المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد واللواء محمود مطاوع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى ووكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ وممثل جمعية الاورمان ومدير عام الاصلاح الزراعى والتعاون الزراعى والطب البيطرى والاهالى المستفيدين وصغار المزارعين والأسر الاولى بالرعاية وكافة الجهات المعنية وسيتم تسليم باقى العقود على المستفيدين فى الايام التالية تباعا فور وصول باقى الكمية .