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الأثنين المقبل فرقة شوارعنا تغنى فى مكتبة الإسكندرية

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الأثنين المقبل فرقة شوارعنا تغنى فى مكتبة الإسكندرية الأثنين المقبل فرقة شوارعنا تغنى فى مكتبة الإسكندرية

تحيى فرقة شوارعنا الحفل المقام بالمسرح المكشوف فى مكتبة الأسكندرية،وذلك فى الثامنه مسائا يوم الأثنين 18أغسطس.

 فرقة شوارعنا تم تكوينها في الاسكندرية في عام 2009، وأعضائها هم محمد أمين “مطرب”، خالد نبيل “مطرب”،مصطفي الملييجى “مطرب”،أمير الصعيدي”علزف درامز”،عمرو الجندي “جيتار”،أشرف عثمان”باص جيتار”،أحمد الليثي”كيبورد”.

وقدمت الفرقة حوالى 30أغنية خاصه بها،كتب كلماتها. حسني شتا،محمد السيد،كريم عبد النعيم،محمد فؤاد،ومصطفي أبو سريع.

 وفازت شوارعنا بالمركز الأول في مهرجان عيد الموسيقي في مركز الجزويت الثقافي بالاسكندرية ،و ملتقي الموسيقين الشباب ، وشاركت في برنامج الليلة مع هاني، والبرنامج  مع باسم يوسف، كما وصلت الي النهائيات في برنامج Arabs got talent .

وبدأت الفرقة باقامة حفلاتها بدون آلات موسيقية وكان المطربين الثلاثة ،ثم قامت باضافة الآلات الموسيقية في بعض أغانيها وطورت بعض الأغاني وعقدت ورش عمل مع فرق موسيقية مستقلة أخرى مثل فرقة (Egy rap school ) و فرقة ( Y crew ) ومع شركة together production الفرنسية.

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