بلاغ سلبى بوجود قنبلة يثير الذعر فى محطة قطار «كفر الزيات»

أكد العقيد السيد عبد العزيز، رئيس فرع البحث الجنائي، بكفر الزيات وبسيون، أن الجسم الغريب الذي عثر عليه بمحطة قطار كفر الزيات، عبارة عن 3 صوابع خشبية ومنبة داخل شنطة سوداء اللون ولا توجد بها أي مواد متفجرة.

وأضاف، بأنه تم إبعاد الجسم خارج المحطة،كان العاملين بالمحطة قد عثروا على حقيبة سوداء اللون أسفل استراحة للركاب على رصيف القاهرة الإسكندرية، مما أثار الرعب والفزع بين الركاب وتم إخلاء المحطة واستدعاء الحماية المدنية وخبراء المرفقعات وبفحص الجسم تبين أنه عبارة عن 3صوابع خشبية موصلة بمنبة ولا يوجد بها اي مواد متفجرة وتم إبعاد الحقيبة خارج المحطة وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد توقف أكثر من ساعة.