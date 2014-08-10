«سوء التنظيم» و«الاعتداء على الصحفيين» بحفل إنريكي إجلاسيس

أُقيم مساء أمس السبت، حفل المطرب العالمي «إنريكي إجلاسيس» ببورتو مارينا، وذلك في إطار جولته التسويقية لألبومه الجديد .

سيطر على الحفل سوء التنظيم متمثلًا في تعرض عدد من الصحفيين -الذي دعتهم الشركة المنظمة لتغطية الحفل- للاعتداء اللفظي والبدني من قبل المسئولين عن التأمين وذلك لمنعهم من دخول الحفل.

وأعرب الصحفيين عن استيائهم من سوء التنظيم، وانتظارهم لاعتذار رسمي من الجهة المنظمة للحفل، خاصة عقب إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر إقامته بُحجة أن إنريكي مشغول وليس لديه الوقت الكاف قبل بدء الحفل، وبسؤال مراسلنا لمديرة أعمال المطرب الإسباني «إنريكي إجلاسيس» في الشرق الأوسط، نفت اتفاقها مع الشركة المنظمة حول إقامة مؤتمر مع الصحفيين.

وكان من مظاهر سوء التنظيم أيضًا تدافع الجمهور والذي تجاوز الـ7000، أثناء الدخول والخروج للحفل، وحدوث أكثر من حالة تحرش، واستطاع أحد الشباب الصعود لإنريكي على المسرح والتقاط صورة معه .

الحفل قدمه الفنان المصري محمد كريم، واستمر غناء إنريكي لمدة تجاوزت الساعتين على المسرح قدم فيها عدد من أغانيه، كما شمل الحفل فقرة للـ «DJ VENDETTA» .

المراسل: أحمد دياب

>كتب: محمد الموجي