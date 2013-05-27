مؤتمر يوصى بإضافة عقار "كوكيو-10" كعلاج ثابت لمرضى قصور القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الدنمركيين والأوربيين عن معلومات جديدة ومثيرة، بشأن مرض قصور القلب أو فشل عضلة القلب "Heart Failure"، وذلك من خلال أحد المؤتمرات العلمية الدولية.

وأوصى المؤتمر السنوى الذى عقدته الجمعية الأوربية لأمراض القلب بإضافة أحد العقاقير المضادة للأكسدة الشهيرة ويعرف باسم كوكيو-10 "CoQ10" إلى الكورس العلاجى الثابت لمرضى فشل أو قصور عضلة القلب، مؤكدين أنه العقار الوحيد الذى نجح فى الحد من معدل وفيات هؤلاء المرضى على مدار العقد الماضى وقلل معدلات الوفاة الناتجة عن الأسباب المختلفة إلى النصف تقريبا.

ويوجد إنزيم كوكيو-10 "CoQ10" بشكل طبيعى داخل الجسم، ويعمل دخل خلايا الميتوكوندريا التى تعد مصانع إنتاج الطاقة بالخلية، وكما أنه أحد مضادات الأكسدة القوية بالجسم، بل ويعد مضاد الأكسدة الوحيد الذى يتم تصنيعه داخل الجسم.

وأكد الباحثون على ضرورة إضافة عقار كوكيو-10 إلى الكورس العلاجى لمرضى قصور القلب، بجانب أدوية مثبطات البيتا "beta blockers" مثل عقار بيسبرولول والأدوية المثبطة للأنزيم المحول للأنجيوتينسين "ACE inhibitors " مثل عقار كابوتريل، والتى ثبت فعاليتها فى علاج قصور القلب منذ عشر سنوات.

وأذيعت هذه النتائج خلال اللقاء السنوى لرابطة مرضى قصور القلب، والذى يعقد ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية الأوربية لأمراض القلب، داخل مدينة لشبونة البرتغالية فى الفترة من 25 حتى 28 مايو.