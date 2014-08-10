بالصور..الهلال الأحمر الكويتى يزور الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

قام وفد من جمعية الهلال الاحمر الكويتى بزيارة للجرحى الفلسطينيين داخل مستشفى العريش العام، وكان فى استقبالهم الدكتور سامى انور مدير المستشفى وضم الوفد كل من رئيس الوفد خالد الزيد وخالد المطيرى وعدنان النوه وشملان فخرو.

وقاموا بزيارة عدد من الاطفال الجرحى جراء العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة.

وأكد الدكتور سامى انور أنها لفتة طيبة من الاشقاء الكويتيين للاطمئنان على الاشقاء الفلسطينيين ودعمهم معنويا من خلال الزيارة.

وأضاف أن إدارة المستشفى توفر كل الدعم الطبى للجرحى الفلسطينيين، ويتم تحويل الحالات الحرجة الى مستشفيات القاهرة.

وأكد خالد الزيد رئيس الوفد الكويتى ان الوفد قام بهذه الزيارة للاطمئنان على الجرحى الفلسطينيين وتوجيه الشكر الى وزارة الصحة والى ادارة مستشفى العريش العام لدعمها المتواصل للجرحى الفلسطينيين.

وكانت قد وصلت الى قطاع غزة الرحلة الاولى للجسر الجوى الكويتى تحت اشراف الهلال الاحمر الكويتى حيث سلمت 10 طن من المساعدات الطبية الى الهلال الاحمر الفلسطينى.

وأشار رئيس الوفد خالد الزيد أن الهلال الاحمر الكويتى بصدد إرسال 40 طن من الأدوية والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين على عدة دفعات.

وأضاف المساعدات ستصل يوم الاثنين الى معبر رفح ومن المنتظر وصول عدد من سيارات الاسعاف بعد توجيهات من رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر الكويتى الدكتور هلال الساير وان المساعدات كلها من الشعب الكويتى تحت اشراف جمعية الهلال الاحمر الكويتى.

ووجه رئيس الوفد الشكر للحكومة المصرية على التسهيلات والتعاون لايصال المساعدات الى قطاع غزة.