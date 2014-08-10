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بعد نجاح «حالة حب».. إليسا تعود لحفلاتها بمصر 28 أغسطس

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تعود الفنانة إليسا لتقديم حفلاتها بمصر، بعد غياب استمر  لمدة 4 سنوات، وذلك في إطار تنظيم هيئة تنشيط السياحة، لمجموعة من الاحتفاليات تحت شعار«حلوة يا بلدي» بعدد من محافظات .

الحفل الذي يقام 28 أغسطس بسهل حشيش في الغردقة ، هو أولى فعاليات «حلوة يا بلدي»وذلك تحت رعاية محافظة البحر الأحمر وبحضور مجموعة من السفراء والفنانين والشخصيات العامة.

تشكل فعاليات ” حلوة يا بلدي” خطوة جديدة في طريق استعادة مصر للحركة السياحية والتأكيد على أن الجو أصبح مهيئا لإقامة الحفلات والمناسابات المهمة، كما يعكس إقبال الفنانين الكبار على إحياء هذه الحفلات في مصر وإقبال السائحين من مختلف الدول العربية على حضورها على الثقة الكبيرة والمكانة الرائدة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري في المنطقة.

كانت الفنانة إليسا قد طرحت ألبوم جديد «حالة حب»، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا، واحتل المرتبة الثالثة على لائحة الـ Billboard لأفضل اﻷلبومات عالمياً وذلك في أسبوعه اﻷول، وفقًا لما ذكرته شركة روتانا.

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