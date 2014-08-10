التوأم «حسن» الأشهر أفريقيا.. إنجازات بكل الألوان.. والبطولة الأولى تراود العميد فى مسيرته الثانية مع الزمالك

لم يكن، سكان حى حلوان،على علم أن شوارع الحى، ستنجب أبرز توأم فى تاريخ الكرة الأفريقية، فمن بين مئات الأطفال المُغرمين بالساحرة المستديرة، ظهر حسام و إبراهيم، لتبدأ رحلة كروية حافلة لم ينفصلا فيها يومًا.

ولد التوأم “حسن” في العام 1966، لأسرة مصرية بسيطة،كان طموحها منحصرًا في أن ينجح التوأم في دراستهما وأن يواصلا رحلة نجاحهما في الحياة.

بدأ ممارسة لعبة كرة القدم في الشارع مثلهما مثل الكثيرين من مشاهير اللعبة في مصر والعالم، لكن سرعان مابزغ نجمهما وذاع صيتهما منذ الصغر، كنجوم شوارع حلوان، وبعد فترة ليست طويلة انضما إلى ناشئي النادي الأهلي ليبدآ رحلة نجاح لم يسبقهما إليها أحد من اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

التوأم .. إنجازات بالأحمر والأبيض

إنجازات تاريخية لأبرز مهاجم مصرى، يواجهها سجلاً خالياً من البطولات لمُدرب، استطاع أن يحققها بالقميصين الأحمر والأبيض، حينما كان لاعبًا.

بعد رحلة تدريبية خليجية، استطاع خلالها العميد، أن يصل بالمنتخب الأردنى إلى رقم 65 بدلاً من 78 فى التصنيف الدولى للفيفا، عاد حسام حسن، لتولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك وهو يتحسس بطولته الأولى كمدرب ليضعها فى سيرته الذاتية الخالية من البطولات والتى يقابلها خانة اللاعب المليئة بالأرقام والانجازات والكؤوس والدروع.

ويخوض حسام حسن المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك، أول اختبار رسمي له خلال ولايته الثانية بالقلعة البيضاء أمام فيتا كلوب الكونغولي مساء اليوم،في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لرابطة دوري أبطال إفريقيا.

ويتزامن أول اختبار للعميد مع الزمالك، مع عيد ميلاده الـ49 والذي يحتفل به مع توأمه إبراهيم حسن.

مسيرة كروية حافلة بـالبطولات

يعد العميد، من أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع المنتخب المصري برصيد 83 هدفاً من ضمنها 18 هدف ودي وهو بذلك صاحب أعلى سجل تهديفى دولي في القارة السمراء، والثالث في تاريخ اللعبة على المستوى الدولي بعد علي دائي مهاجم إيران وفيرينك بوشكاش لاعب المجر، ثاني أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية مشاركة في المباريات الدولية برصيد 170 مباراة وذلك بعد حذف عدد غير قليل من مباراياته من الفيفا، يتصدر قائمة تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري برصيد 176 هدفاً، وأختير ضمن قائمة شملت أفضل 1000 لاعب شاركوا في بطولة كأس العالم على مر التاريخ وذلك بعد مشاركته الفعالة في كأس العالم بإيطاليا عام 1990.

العميد بالفانلة الحمراء لـ 15 عامًا

لعب العميد للأهلي في الفترة ما بين 1985-2000 نجح خلالها في إحراز لقب الدوري 10 مرات ولقب كأس مصر 6 مرات ولقب قاري وحيد هو كاس أبطال الكؤوس عام 1993 و4 ألقاب عربية وهو يعد ثاني أفضل هداف في تاريخ الأهلي بعد الأسطورة الخطيب برصيد 138 هدفا.

العميد فى البيت الأبيض

لعب حسام حسن 4 مواسم مع الزمالك من 2000-2004 ساهم خلالها في إحراز لقب الدوري العام 3 مرات، ولقب كأس مصر عام 2002 ولقب دوري الأبطال الإفريقي عام 2002 ولقب السوبر الإفريقي عام 2003 ولقب السوبر المصري 3 مرات ولقب السوبر لامصري السعودي مره واحده ولقب وحيد لكاس الاندية العربية لأبطال الدوري،ولعب العميد أيضا للمصري البورسعيدي وللترسانة.

العميد مدربًا.. إنجازات واخفاقات

عشقه لكرة القدم، حال دون ابتعاده عنها عقب اعتزاله، فقرر العميد أن يخوض تجربته التدريبية الأولى.

منح الراحل سيد متولي رئيس النادي المصرى السابق الضوء الأخضر لحسام حسن، ليبدأ مشواره التدريبي مع النادي المصرى البورسعيدى فى عام 2008ويساهم فى بقاءه بالدورى الممتاز، أراد نادي المصرية للإتصالات الإستفادة من تجربة التوأم مع المصرى فى موسم 2008 – 2009 لإنقاذه من الهبوط إلا أن التوأم فشلا فى مهمتهما وهبط المصرية للإتصالات.

تولى حسام حسن مسئولية تدرب الزمالك فى نوفمبر 2009 بعد أن تدهور نتائج الفريق الأبيض وأصبح فى المركز الـ 14 فى الدورى برصيد 11 نقطة بعد 11 أسبوع من الدورى المصرى، لينهى العميد، الدورى بفارق 10 نقاط عن منافسه الأحمر.

النفق المظلم .. 10 أشهر بدون فوز

دخل حسام حسن المدرب فى نفق مظلم عقب تركه إلى الزمالك ، اسرع تجربة تدريبة كانت مع الإسماعيلي حيث تولي تدريبه فى 8 أغسطس 2011 وخاض الدراويش معه مبارتين ببطولة كأس مصر كانت الثانية امام المقاولون العرب وخسرها الفريق الأصفر ليرحلا بعد تجربة لم تمتد لأكثر من شهر ونصف.

إلغاء الدورى فى موسم ” المذبحة ” أنهى مشوار التوأم مع المصرى فى العودة الثانية ليرحلا عن الفريق البورسعيدى بعد الغاء الموسم الكروى فى مصر.

فى الـ 27 من فبراير 2013 تولي العميد تدريب نادي مصر المقاصة فى الدورى الذى الغى فيما بعد.

وحقق حسام حسن الفوز على سموحة ثم فشل بعدها فى الفوز لمدة 10 أشهر على التوالي.

حقق حسن خلال تسع مباريات التالية مع المقاصة التعادل فى 4 مباريات ، مع المحلة وإنبي وتيلفونات بني سويف وحرس الحدود فيما تلقي حسام حسن مع المقاصة 5 هزائم ، من الأهلى 0-1 ومن الجونة 0-2 ومن سموحة 0-3 ووادى دجلة 0-1 ومن تيلفونات بني سويف 0-1 وهى المباراة التى قدم بعدها التوأم استقالته.

وكانت الانفراجة، فكان أبرز ما حققه العميد فى مشواره التدريبي كان مع منتخب الأردن وذلك بالوصول إلى نهائى بطولة غرب اسيا التى خسرها أمام المنتخب القطرى بالإضافة إلى الوصول لملحق المونديال أمام منتخب اوروجواى.