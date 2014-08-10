مصرع سائق وإصابة سائح روسي إثر انقلاب أتوبيس سياحي بالأقصر

لقي سائق أتوبيس سياحي مصرعه وأصيب سائح روسي الجنسية بجروح إثر انقلاب الأتوبيس السياحي الذي كان يقلهما بمنطقة الضبعية غرب الأقصر .

وقال اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر، أن السائح المصاب بحالة جيدة وتم نقله للمستشفي بينما لقي سائق الاتوبيس مصرعه في الحال مشيرا الي أن رجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية يعاينون الاتوبيس المنكوب .

وأكد مدير أمن الأقصر علي أن الاتوبيس لم يكن فيه سوي السائق والسائح الروسي .

واستبعد ابوزيد أن يكون هناك شبهه جنائية وراء الحادث مؤكدا علي الأمن والأمان التي تتمتع بهما محافظة الاقصر .