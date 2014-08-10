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صورة تظهر كورتني كردشيان على خطى والدتها في الحمل

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الأحد 10-08-2014 13:28

نشرت نجمة تلفزيون الواقع Kourtney Kardashian صورة مميزة، إنّما جريئة، تظهرها أثناء حملها بطفلها الأوّل، بوضعية مشابهة لوالدتها Kris Jenner عندما كانت حاملاً بها.
فبعد أن نشرت Kourtney على Instagram صورة عارية لها، مستعرضة حملها الحالي، نشرت صورة قديمة لها، تعود لحملها بطفلها الأول منذ 4 أعوام، وأرفقتها بصورة قديمة جداً لوالدتها، أثناء حملها بها، لتظهر الشبه الكبير بينهما.
وقد حظيت الصور بإعجاب واهتمام متتبعي النجمة الذي أشاروا بدورهم إلى الشبه الكبير بين Kourtney ووالدتها Kris.
يُذكر أنّ Kourtney Kardashian، البالغة من العمر 35 عاماً، حامل بطفلها الثالث من Scott Disick.

 

 

 

 

 

 

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