حفل ناجح لشيرين في قرطاج ومفاجأة من صابر الرباعي لها

بعد غياب أعوام، عادت شيرين لتغني في الدورة الـ 50 لمهرجان قرطاج الدولي، حيث حققت نجاحاً باهراً، فالإقبال كان كبيراً، حتى أنه لم يبق مكاناً واحداً شاغراً بين الحضور، فيما التجاوب كان أكبر.

وقد أمتعت الفنانة جمهورها الغفير طيلة ساعتين كاملتين، وأطربته بأغانيها الرومنسية الشجية، كما غنّت شيرين لوردة الجزائرية ولعبد الحليم حافظ، وكعادتها مازحت جمهورها، و"شاكست" بعض عناصر فرقتها الموسيقية.

وقد شكلّ صعود الفناّن التونسيّ صابر الرباعي على مسرح قرطاج عند نهاية الحفل لإلقاء التحيّة على شيرين مفاجأة كبيرة وجميلة لها، وللجمهور الحاضر الذي نادى باسمه طويلاً، إذ وصف صابر شيرين بملكة الإحساس، وعبرت شيرين من ناحيتها عن سعادتها بقدوم صابر لتحيتها قائلة: "أنا وقبل حتى ما أفكر إنو عندي صوت يصلح للغناء كنت باسمع للاستاذ صابر"، فقاطعها صابر ضاحكاً: "إنت كدة بتكبريني"، فعلقت شيرين: "على فكرة أنا عندي 34 سنة"، فأجابها صابر مازحاً: "وأنا عمري 20 سنة". كما خاطبت شيرين الجمهور قائلة: "موعدنا في ذو فويس 3".

وقد قَدِم صابر الرباعي لتحيّة شيرين برفقة زوجته في سيارته الخاصّة، حيث تجمّع العديد من معجبي صابر وشيرين أمام مدخل الكواليس حتى أنه لم يستطع كل منهما المغادرة إلاّ تحت حراسة أمنيّة مشددة.

وقد حضر الحفل سفير جمهورية مصر العربية، كما حضر عدد من الجالية المصرية المقيمة بتونس.

ووفي ختام الحفل قامت شيرين برشق جمهورها الجالس في الصف الأمامي بزهور انتقتها من باقة الزهور الجميلة التي أهدتها إياها إدارة المهرجان.

وعكس جميع الفنانين العرب والتونسيين والأجانب، الذين أحيوا حفلات الدورة 50 للمهرجان، فإن شيرين هي الوحيدة التي لم تعقد ندوة صحفية قبل الحفل.