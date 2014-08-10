تأجيل محاكمة 30 متهماً بـ”أحداث محمد محمود الثانية” لـ14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 30 متهما بقضية أحداث العنف التي حدثت في الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود” إلى جلسة 14 سبتمبر لسماع شهود الاثبات.

وكانت المحكمة قد أمرت بحظر اصطحاب ممثلو وسائل الإعلام لأجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة الى القاعة التى انعقدت بها وقائع الجلسة.

حيث بدأت الجلسة في الحادية عشرة ونصف، واثبت حضور 7 متهمين بينهم متهمين محبوسين و5 آخرين من بين 28 متهما مخلى سبيلهم. وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة بعد إخراج القاضي للمتهمين من القفص الزجاجي وواجهتهم المحكمة بأمر الإحالة والاتهامات المنسوبة إليهم وأنكروها.

كما طالب دفاع المتهمين متوحدا إخلاء سبيل المتهمين جميعا، وأجل الإطلاع على القضية، وسماع شهود الاثبات بالقضية.

ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية رقم 11874 لسنة 2013، في غضون 19 نوفمبر2013 الشروع في قتل المتظاهرين وتكدير السلم العام والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم والتلويح بالعفن واستعراض القوة.