وزير الآثار: تكاليف عملية الترميم تفوق هدم المبنى وإعادة إنشائه

قال الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، إن عملية ترميم الآثار تمر بشقين أولهما بمجرد خروج الأثر من الحفر والثانى ترميم إصابات الأثر فى مكانه كما حدث فى المتحف المصرى ومتحف الفن الإسلامى أخيراً.

وأوضح الدماطى، فى تصريحات تلفزيونية، أن عمليات الترميم هى عملية فنية دقيقة وتكلفتها مرتفعة، قائلاً: "تكلفة عملية الترميم تفوق هدم المبنى وإعادة إنشائه"، مشيراً إن آليات وضوابط ترميم الآثار هى الحفاظ عليها ولا يقوم بتلك العملية إلا مرمم محترف متخصص فى ذلك، مؤكداً أن "الآثار" هى من تتولى عمليات الترميم من خلالها أو عن طريق شركات متخصصة تعمل تحت إشرافها.

وأشار إن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء بفصل التراث عن الآثار جاء بناءً على طلب قدمته وزارة الثقافة، مضيفا أن التراث الشعبى فى الأصل يتبع وزارة الثقافة ولا يوجد لدينا مشكلة فى ذلك.