"زعزوع": تنفيذ مشروع النقل الجماعى السياحى بالتنسيق مع 3 وزارات

أعلن وزير السياحة هشام زعزوع، عن التنسيق بين الوزارة ووزارت التنمية المحلية والإسكان والداخلية لتنفيذ مشروع النقل الجماعى السياحى بين العاصمة والمدن الجديدة، لافتاً إلى أنه تم تحديد وتجهيز مواقف مؤمنة لانتظار الأتوبيسات السياحية العاملة فى مشروع النقل الجماعى السياحى وسيارات المواطنين الذين سيستخدمون هذه الخدمة وبداية ونهاية الرحلة.

وقال إن إدارات المرور المعنية بالمحافظات تتولى إصدار تصاريح مؤقتة لعمل هذه الحافلات لحين إصدار تعديل تشريعى يجيز استخدام هذه السيارات فى الخدمة مشيراً إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتذليل أى عقبات تعترض نجاح المشروع.

وأكد الوزير أنه تم التنسيق بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على تحديد محطات ومسارات للحافلات السياحية والتى من المقترح أن يبدأ بـ 3 مسارات كمرحلة أولى بواقع 10 حافلات لكل مسار بزمن تقاطر 10 دقائق لكل مسار ويتم خلال هذه المرحلة تقييم الخدمة المقدمة، لافتاً إلى أن المسار (أ) للخط الأول يربط بين دائرى القاهرة الجديدة ومدينة نصر ويتكون من 7 محطات رئيسية تبدأ من المحطة الرئيسية مروراً بنادى السكة ثم التقاطع مع الدائرى ثم مبنى جهاز القاهرة الجديدة ثم المحكمة ثم تقاطع محور 77 مع شارع التسعين ثم الجامعة الأمريكية وجامعة المستقبل ويبدأ المسار (ب) من الخط الأول الجامعة الأمريكية وتقاطع التسعين الشمالى مع شرق الياسمين مروراً بمحطة محور السادات حتى التقاطع الدائرى ثم مكرم عبيد ثم عباس العقاد ثم الطيران وصولاً للمحطة الرئيسية وتستغرق الرحلة 50 دقيقة لكل مسار.

وفى سياق متصل، أشار الوزير إلى أن محطات مسار الخط الثانى تبدأ من مدينة العبور وحتى كارفور العبور ثم التقاطع مع الدائرى ثم تقاطع كوبرى المطار مروراً بمحطة شارع العروبة وصولاً إلى المحطة الرئيسية بأرض المعارض وتستغرق الرحلة 50 دقيقة، لافتاً إلى أن محطات الخط الثالث تبدأ من المحطة الرئيسة بأرض المعارض ثم سيتى ستارز ثم تقاطع كوبرى المطار ثم مدخل التجمع الأول من طريق السويس وحتى مدينة الرحاب ثم مدينة الشروق وتستغرق الرحلة 40 دقيقة.