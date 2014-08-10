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خطيب مسجد النور: "ميزو" يردد كلام المستشرقين ولا يفهمه ويبغى الشهرة

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قال الدكتور عادل المراغى إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية التابع لوزارة الأوقاف: "تعرضت للرد على شبهات متعددة وخاصة للمستشرقين اليهود حول العقيدة وزاد الشيخ "ميزو" عن المستشرقين أنه جاهل جهلا مركبا ويبغى الشهرة ولا يعى" على حد قول المراغى.

وأضاف المراغى فى تدوينة عبر حسابه بفيس بوك ردا على وصف خطيب التحرير الشيخ محمد عبد الله صحيح البخارى بـ"المسخرة"، واستكمالاً للتعليق على حلقة لـ"ميزو" مع الدكتور عبد الله النجار والشيخ صبرى عبادة وكيل الأوقاف: "لم يعجبنى. رد الشيخين الجليلين ولا أحد المتصلين لأن ميزو "صايع بحر" ويحتاج إلى مناظر متخصص".

وذكر المراغى: تخصصت فى الاستشراق والرد على شبهات المستشرقين فى رسالتى الماجستير والدكتوراه، وقرأت تراجم ما يربو على 350 مستشرقا من القدامى والمحدثين، مستكملا: فرأيت المدعو الشيخ "ميزو" ردد كالببغاء "الأحول" ما قاله المستشرقون من الطعن فى الصحاح وسحر النبى صلى الله عليه وسلم وقصه الغرانيق ومعاملة الأسرى فى الإسلام وقصة خالد ابن الوليد مع مالك بن نويرة.

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