دراسة بجامعة أسيوط تحذر من استخدام الألبان المجففة فى الحلويات

تعد كل من الألبان الجافة والأغذية الجافة المحتوية علي اللبن من الأغذية الواسعة التداول لدي الكبار والأطفال ، وتلوثها بالميكروبات الضارة من الأمور التي تستوجب الاهتمام والدراسة.

قامت كلاً من الباحثة مروة محمد نبيل الجندى والباحثة لمياء محمد طلعت على بإجراء دراسة مقدمة لمركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط تحت عنوان ” الفحوصات الميكروبيولوجية لبعض الخلطات المجففة من الحلويات اللبنية المباعة فى مدينة أسيوط ” ، حيث استهدفت الدراسة تقييم الجودة الصحية لتلك الخلطات والتى انتشرت بين المستهلكين لسهولة تحضيرها وكثرة استخدامها لتزيين المخبوزات والحلويات.

تم من خلال الدراسة تجميع 90 عينة من المواد الخاصة بكريمة الحشو وبودينج الشيكولاتة والصوص من المحلات التجارية المختلفة ومحلات العطارة وذلك لفحصها وتقدير العدد الكلى للبكتيريا التى يمكن أن توجد بها والتى تنمو فى درجات حرارة مختلفة بالإضافة الى العدد الكلى للفطريات والخمائر بها .

أوضحت الدراسة ان متوسط العدد الكلى للبكتيريا قد بلغ 8.73×104 فى كريمة الحشو ، و 9.29×104 فى بودينج الشيكولاتة ، و 1.29 ×105 فى الصوص وبذلك فإن وجود مثل تلك البكتيريا والميكروبات يدل وجود تلوث أثناء التصنيع مما يشكل خطرا على صحة المستهلكين ويتطلب وجود اشتراطات صحية لتصنيع هذه المنتجات.